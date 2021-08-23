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澳政府「下令槍斃」整批流浪狗！本來能進收容所　原因曝光被罵爆

▲澳洲一批流浪犬遭地方行政單位下令槍殺，引發動物保護人士怒火。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

高雄海巡署查緝到的154隻走私貓全數安樂死，引起台灣社會討論，澳洲新南威爾斯州近日也發生殺害動物的爭議事件，一批被救援的犬隻原本應該被送往收容所等待送養，卻遭到當地政府直接槍殺，而原因竟然是為了防止新冠肺炎傳播，但當地先前並未出現本土病例。

根據《每日星報》報導，澳洲布爾克郡（Bourke Shire）上周抓捕了一批流浪犬，新南威爾斯州科巴鎮（Cobar）的動物收容所志工原本要將狗狗帶回，卻沒想到，布爾克郡委員會直接下令槍殺這批犬隻，以防科巴收容所的志工在疫情限制之下跨區移動。一名發言人指出，「地方政府辦公室被告知，委員會的決定是為了保護單位員工與社區，包含脆弱的原住民人口，免於受到新冠病毒傳播的風險。」

▲▼狗狗、流浪狗、流浪犬、狗籠、犬籠、收容所、犬舍、領養。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原本已有收容所願意將這批流浪狗帶回，讓牠們有機會被領養，沒想到，卻直接遭到下令槍殺。（圖／取自免費圖庫pixabay）

《雪梨晨峰報》多次聯繫委員會管理部門都未得到回應，但已經遭到動物保護人士大力抨擊。動物解放社運組織的經理瑞安（Lisa Ryan）憤怒表示，做法太殘忍，「我們對這起狗狗槍殺事件深感痛心與震驚，即使這次殺戮是作為新冠安全計畫的一部分，我們仍拒絕委員會的『不可接受的』的理由。」報導稱，儘管汙水系統中驗出新冠病毒的片段，但科巴鎮近來並未出現任何本土確診病例。

動物正義黨議員赫斯特（Emma Hurst）發文表示，據她所知，已有16隻流浪狗被殺，其中還包括一隻剛分娩的狗媽媽與牠的下一代。當地政府首長韓考克（Shelley Hancock）曾因為委員會射殺動物相關情事遭議會質詢，當時她僅表示，「如果這是一種慣例，我將感到憂心。」此後，委員會仍然未被要求告知政府有關照顧或安樂死動物的程序，韓考克因此遭譴責對現實問題的嚴重程度毫無意識，政府也未採取任何行動。

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