CNN：美軍33架C-17將飛往喀布爾！　機場管制加嚴「僅放行3種人」

▲ 阿富汗人擠向喀布爾機場尋求撤離。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

武裝組織塔利班攻佔阿富汗已逾一周，喀布爾國際機場持續混亂。《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，喀布爾機場還有約2萬人正等待撤離，23日將有數十架美國軍用運輸機降落，但美國政府據報將改變疏散政策，僅開放3種人進入機場。

消息人士向CNN表示，未來24小時內將有33架美國空軍C-17運輸機飛往喀布爾機場，每架可容納400人。但他透露，華府正改變機場大門管制措施，23日起僅開放美國、北約（NATO）國家公民及綠卡持有者進入，特殊移民簽證（SIV）申請者不再放行。

SIV是受雇於美國政府機構的阿富汗人離開該國的管道，但塔利班正一一檢查民眾證件，過濾不符資格者，僅有美國或北約公民及其配偶、子女等直系親屬可通過。

但消息人士提到，儘管實施新的限制，機場仍有成千上萬阿富汗人聚集，多數是沒有資格證明的從軍年齡男性。CNN指出，造成上述混亂的原因之一是華府向SIV申請人發放電子簽證，上頭卻沒有姓名或證件號碼，導致持有簽證者以手機螢幕截圖，轉傳給其他數千名不符資格的阿富汗人。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast