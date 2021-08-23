3大燙金產業「徵才最愛名校排行榜」　非頂大也能進入高薪半導體

文／職場人

近期，大學指考成績出爐，不少考生也開始在該選填學校還是科系間游移不定，104玩數據針對此時事調查了3大燙金產業徵才時最喜歡邀約的「學校排行榜」，下列編輯除了幫大家整理名校榜單之外，也分享「3大燙金產業有哪些？」及「企業校園徵才、求職趨勢為何？」給各位職場人參考，如果你正打算轉職，或是身邊有正在選填志願、找工作的親朋好友，趕緊分享這篇文章吧！

#何謂3大燙金產業？

所謂的3大燙金產業，指的是半導體、軟體網路和金融業，這三個產業可說是近年來社會新鮮人最想進入的行業，同時也是起薪相較較高的產業。根據104玩數據調查，這些產業在徵才時，其實也會考量到求職者的畢業學校，例如：學校的教學特色、產學合作型態、畢業生人數、企業聘用口碑等，若能結合學校名聲優勢，肯定加分！（當然，擁有他人無法取代的專業、專長還是很重要）

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#3大燙金產業「徵才最愛用的學校Top3」

▲淡江大學。（圖／淡江大學）



根據調查，「半導體」產業最愛用的學校分別為：私立明新科技大學、國立成功大學、私立南台科技大學；而「軟體網路」產業最愛用的學校則是：私立淡江大學、國立臺灣大學、私立輔仁大學；最後，「金融業」最愛用的學校排行是：私立淡江大學、國立臺灣大學及私立輔仁大學。

從3大燙金產業最常邀約的學校排行中，我們可以發現除了知名的頂大之外，其實不少老牌私校、私立技職也榜上有名，也許是因為這些學校有相關產學合作，於是成了燙金產業的人才庫，各位職場人是否也看到自己的母校在榜單中呢？（想看更多名次可點我）

#企業徵才、求職趨勢一次看

從上述榜單分析，下列也整理了3個企業校園徵才和求職趨勢給大家參考：

企業校園徵才趨勢1：非頂大也有機會進入半導體產業

從半導體最常邀約的學校來看，多為技職學校，而軟體與網路和金融業的邀約學校中也有半數為私校，從這趨勢來看其實不一定非得錄取頂大，未來才能獲得好的求職機會。例如：半導體產業裡，最常見的職缺為「製程規劃人員」、「工程研發人員」和「軟體工程人員」等。

這些職缺的需求人數較多，同時實作性也比較高，許多技職、私校都有推出相關的產學合作，讓學生在尚未畢業前就先到產業實戰學習，因此不少畢業生皆已具備一定程度的實力，畢業後可直接轉成正職員工，這也是為什麼不少半導體喜歡優先邀約技職學校。（當然，研發人員、軟體工程人員也是產業發展關鍵，所以國立頂大還是有一定優勢在）

企業校園徵才趨勢2：老牌私校稱霸，企業校園徵才優先選

▲輔仁大學。（圖／輔仁大學）

從3大燙金產業最常邀約的學校來看，其實也能發現不少老牌私校重複佔據榜單，尤其又以軟體與網路業發出的邀約率最高，像是「軟體工程人員」、「MIS 網管人員」和「行銷人員」等職缺都很常見，如果你是對資工、資管、企管、商科等科系有興趣的人可以優先參考這些學校。

另外，根據教育部108學年度畢業人數統計，名列產業邀前茅的淡大、輔大，資工、資管、企管畢業人數皆排名前十，因此產業若想校園徵才肯定先從這幾間學校開始。

企業校園徵才趨勢3：地理位置優勢不容小覷

▲企業校園徵才的3大趨勢（圖／hsipa@facebook）

根據104人力銀行調查顯示，8月份工作機會依地區劃分的話，金融業有75%、軟體與網路有81%的職缺皆集中在北部，而半導體有77%職缺集中於北部，但隨著竹科、中科和南科的興起，不少半導體產業也會考量到地理位置優勢，轉而向鄰近學校發出邀約，例如：竹科可向鄰近的明新科大、交大、清大發出徵才邀約；中科可能優先考慮勤益科大；而南科的鄰近學校則有成大、南台科等。

以上關於企業校園徵才的3大趨勢，各位職場人怎麼看呢？你也正在3大燙金產業就業中嗎？或者，你是3大燙金產業最愛邀約的名校畢業嗎？想看更多職場話題趨勢，歡迎追蹤職場人Instagram哦！

Source：104玩數據、pixabay

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