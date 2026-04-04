冷氣遙控器「底座」隱藏功能被發現了！　萬人驚呆

▲網友發現冷氣遙控器隱藏收納法，引起討論。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者葉國吏／綜合報導

冷氣遙控器通常都會附上底座，不過卻有網友發現，遙控器底座的新用法，另許多人直呼神奇。

女網友在「Threads」發文指出，透過底座特殊的凹槽設計，可以讓日立冷氣的遙控器其實可以完美「直立」擺放。照片顯示，遙控器如同室內無線電話般穩固站立在底座上，不僅視覺上相當醒目、不占空間，更能讓使用者一眼就找到，完全解決了隨意丟在桌上的困擾。

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底座設計完美契合直立

這則貼文意外引發熱烈討論，不少網友直呼活了30多年第一次知道遙控器可以這樣放，甚至有人懊悔以前因為不想黏牆壁，直接把底座丟掉簡直虧大了。原PO則透露，這是修冷氣師傅到府服務時隨手一放，她才驚覺這項設計。

有趣的是，這股「直立風潮」也引發其他品牌用戶紛紛效法。有網友實測後分享照片表示，「國際牌」（Panasonic）與「東元」（TECO）的遙控器同樣具備此功能，笑稱要舉辦第一屆遙控器直立大賽，也有人開玩笑說，長輩看到可能會以為是電話拿起來撥打。文章最後提到，這類細微的工業設計往往被消費者忽略，卻能大幅提升使用體驗。