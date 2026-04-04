「他們做的甜點」超熱門！一票讚好吃實在　她驚訝：快30歲才知道

▲網友發現矯正署有賣甜點。（圖／翻攝自矯正機關自營商城官網）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有一名女網友發文表示，她活了快30年，直到現在才意外發現，原來法務部矯正署的官方商城有在販售各式甜點，且價格很可以，讓她相當心動。貼文曝光後，引起討論。

官網可直接購買！她讚價格實惠

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這名女網友在Dcard上，以「原來矯正署有賣甜點」為標題發文。原PO提到，自己首次得知這個資訊，發現民眾能直接透過官方網站購買甜品。她看見別人分享自己曾買過布朗尼、乳酪蛋糕與生巧克力等甜點，而她查詢後，認為定價可以接受，因此未來若有機會，也想親自買來品嚐看看。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「忘了聽誰說過監獄的食材都用很不錯的，因為不是以盈利為目的」、「感覺適合送給外國人？這算是一種人文與政策文化的展現吧，送禮的時候很有話聊」、「改天口味變了，就知道是不是有人出獄了」、「不錯啊，關完還有一技之長，錢拿去支持監獄系統ok」。

也有網友分享，「我吃過鳳梨酥、蛋黃酥、杏仁片、貝果，都蠻好吃的，鹹食也好吃」、「蛋捲很好吃、南棗核桃糕也不錯」、「有買過，真的有好吃喔」、「買過台中的，真的還不錯，檸檬蛋糕」、「台中矯正署的乳酪蛋糕跟綠豆糕都很好吃」、「台南的也有，我吃過蛋捲跟吐司，只是每次都爆單，超難買到，他們用料很實在」。