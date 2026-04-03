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又是賞巴掌怪客！婦不爽被碰「當眾掌摑空服員」　虎航最新說明

記者李姿慧、閔文昱／台北報導

台灣虎航今（3）日IT753福島飛往桃園航班驚傳機上暴力事件。有網友在Threads分享影片指出，一名女性乘客因不滿空服員在降落前檢查時不慎碰撞到她，竟當場情緒失控，不僅持續咆哮，甚至出手掌摑空服員，引發全機譁然。

▲虎航女乘客掌摑空服員，降落後遭航警帶走。（圖／網友提供）

▲虎航女乘客掌摑空服員，降落後遭航警帶走。（圖／網友提供）

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降落前拒繫安全帶　情緒失控動手打人

根據目擊乘客描述，當時飛機準備降落，機長已多次廣播要求乘客繫好安全帶、勿任意走動，但該名女子仍起身疑似穿鞋。空服員於走道巡查時不慎碰觸對方，當下立即道歉，並關心是否需要醫療協助，但女子雖表示「沒那麼嚴重」，仍持續情緒激動、對空服員大聲咆哮。

過程中，該名乘客不僅拒絕配合坐下，甚至在空服員勸說時突然出手，當眾賞對方一巴掌，震驚全艙乘客。同行空服員見狀立即制止，並警告將通報警方處理。

虎航：零容忍暴力　不排除列黑名單

對此，台灣虎航回應，當時客艙組員執行降落前安全檢查，不慎碰觸該旅客後已立即致歉，並由客艙事務長再次說明與關懷，但該旅客拒絕醫療協助，且不願配合安全指示持續站立，最終更對組員施以暴力。

航空公司表示，事件第一時間已通報機長，並由地面人員通知機場航警。班機降落桃園機場後，航警隨即登機將該名旅客帶走調查。虎航強調，公司一向以「飛安第一」，對於滋擾及暴力行為採取零容忍立場，後續將依程序評估是否列入黑名單，並對受影響組員提供關懷。

乘客怒轟：支持提告「不能姑息」

事件曝光後，引發網友撻伐，不少人痛批「太過分了」、「憑什麼動手」，更有聲音呼籲空服員提告，「善盡職責卻被打，不能就這樣算了」、「支持告到底」。也有乘客直言，機上安全規範攸關所有人性命，任何不配合甚至動手的行為都不應被容忍。

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