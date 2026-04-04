豪雨狂炸「台鐵苗栗2路段」路基流失　拚下午3點恢復雙線

▲豪雨大亂清明疏運，台鐵苗栗路段列車運行受到影響。（資料圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

鋒面挾帶豪雨打亂台鐵清明疏運，台鐵苗栗=竹南間東正線、大山=後龍間雙線路線皆因豪大雨路基流失，現場搶修中，台鐵預估下午3時完成搶修，恢復雙線通車。

豪雨狂灌、水淹軌道，台鐵山線苗栗=竹南站間K132+700-800目前採單線雙向慢行、海線大山=後龍間K136+600-K138雙線不通。

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台鐵公司表示，苗栗=竹南間東正線、大山=後龍間雙線路線皆因豪大雨路基流失，工務單位現場搶修中，以上區段預計下午3時搶修完成，恢復雙線通車。

至於列車運行調整，台鐵說明，非對號列車部分，山線苗栗=新竹或竹南，海線後龍=新竹或竹南列車折返行駛或停駛；對號列車部分，西幹線除莒光號外皆正常行駛，海線對號列車改走山線，並增停：竹南、苗栗、豐原、台中、彰化等各站，搭乘各級列車往海線旅客不需另行購補票。

此外，台鐵在後龍=竹南間也啟動公路接駁，苗栗-竹南間單線雙向行駛；今日下午5時前新竹=彰化間全面開放對號列車電子票證乘車，西部幹線對號列車及行經中斷區間之跨線列車，旅客退票免收手續費。今日新竹=台中間海風號改走山線。