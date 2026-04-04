國道3追撞車禍釀回堵　下午還有車潮「5路段易塞」

▲清明連假次日，國道發生追撞車禍釀回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天（4日）清明連假次日，不過鋒面帶來豪大雨，出遊車輛不如預期，今上午僅國1湖口至新竹、王田到彰化等路段較壅塞，國道上午也發生3起追撞車禍釀回堵。高公局預判午後還有一波車潮，國道下午有5路段易塞。

高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為30.6百萬車公里，預估今日交通量為117百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹、王田至彰化，其餘路段均能維持行車順暢。

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國道今也發生追撞車禍，包括上午7時03分於國3北向151公里處發生1輛小客車自撞事故，占用路肩及外側車道，於上午9時32分排除；8時08分於國1南向119.6公里處發生2起共6輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，於上午8時46分排除，造成後方車流回堵3公里。

此外，上午10時09分於國3南向65.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午10時28分排除，造成後方車流回堵3公里，相關追撞事故均導致車輛回堵，影響整體車流。

高公局預判，今日下午有5處重點壅塞路段，包括國1南向彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林及國10西向仁武-左營端等路段。

由於今日天候不佳，降雨情形可能影響用路人行車視線，高公局提醒駕駛人，行車遇大雨路段時，請開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離及謹慎操作車輛，並視需要開啟警示燈，小心駕駛及避免變換車道。