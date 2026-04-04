▲「台灣第一女優」吳夢夢。（圖／翻攝臉書，下同 ）

記者葉國吏／綜合報導

成人平台「麻豆傳媒」宣布結束營運，引起討論。台灣第一女優「吳夢夢」在社群平台再度發聲，道出身處產業最真實的心境，以及對未來生活選擇的堅定立場。

吳夢夢在「Threads」發表長文提到，外界對成人產業長期存在負面刻板印象，包括私生活混亂、不值得尊重、不聰明，甚至可以被隨意冒犯。她直言多數台灣人心中，仍無法坦然接受家人從事相關演出，這種社會壓力一直是該行業難以擺脫的標籤。

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▲吳夢夢。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

面對負面標籤展現韌性

針對倒閉事件，曾任AV導演的圤智雨分析六大關鍵因素，更直指女優條件不夠好，認為漂亮女性寧願選擇包養也不願拋頭露面。對於這類尖銳言論，吳夢夢強調外界聲音不影響生活，現實中逛街吃飯時，台灣人大多很有禮貌，並不會當面指責她。

她在長文中感性透露，當初選擇這份職業是為了支撐家庭，包括支付家人的醫藥費、貓狗生病開銷，以及供弟弟上學唸書。在只能依靠自己的情況下，她非常慶幸當時的職業選擇，不僅從未後悔過，更直言未來也不會因外界評論而動搖。

盼大眾將心比心看產業

吳夢夢強調，自己無法左右他人的想法，但希望大家在隨意貼標籤之前，能將心比心，把男、女優當成一個跟自己一樣的普通人。她認為每個人都有喜怒哀樂與背後的辛酸，不應單純以職業貴賤來評判一個人的價值，展現出洗練後的豁達態度。