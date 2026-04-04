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陳佩琪吐「我們錢還在木可」　486先生揭3風險：殺傷力非常大

▲陳佩琪出席黃國昌「為新北應援×DO THE BEST」活動。（圖／記者林敬旻攝） 

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導 

柯文哲的妻子陳佩琪在臉書發文，一句「我們錢還在木可公司內」引發爭議。電商名人486先生（陳延昶）也發文表示，這句話的殺傷力非常大，陳佩琪公開使用「我們的錢」的說法，將產生非常關鍵的矛盾點。他也認為，檢方會不會對相關人員採取行動，是接下來真正的觀察重點。

陳佩琪喊雙標

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陳佩琪發文寫道，「我們錢還在木可公司內，全被沒入，民進黨他們開的公司都結束了，政治獻金不但沒申報，且都不知道A到哪個人的口袋裡了，這樣卻都沒違法？ 北檢不用去查嗎？台灣人你們可以接受這種司法雙標嗎？」質疑相關標準由誰決定。

486先生：殺傷力大

486先生在臉書貼文，內容提到「我們錢還在木可公司」的殺傷力非常大，目前檢方和台北地院已經主張並判定，木可公司的資金來源屬於政治獻金，本質上應屬於競選用途的公款，而不是個人資產。

然而，陳佩琪卻公開使用「我們的錢」的說法，以法律觀點來看，將產生矛盾點，即她將這筆錢視為私人所有，這「政治獻金不得私用」的立場是衝突的。486先生認為，原本柯文哲主張木可是獨立商業公司，但這句話一出，木可和個人資產的界線便變得模糊，甚至產生連結。

486先生曝觀察重點

柯文哲被判17年，判決理由提到相關資金被視為特定用途資產，486先生直言，對照陳佩琪的發言，會讓外界認為檢方的論述具備一定的合理性。因此，現在值得觀察的，就是陳佩琪本人的法律風險，包含財產來源不明、洗錢相關、帳務與決策責任。

就算陳佩琪的貼文只是出於情緒的表達，但在法律上，也可能被另作解讀。至於檢方會不會進一步針對相關人員採取行動，486先生認為，這將是真正的觀察重點，這件事還沒結束。

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