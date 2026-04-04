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雨帶幾乎卡苗栗一晚！氣象粉專曝「不太常見」：恐造成災情

▲▼ 。（圖／觀氣象看天氣）

▲苗栗遭雨勢狂轟。（圖／觀氣象看天氣）

記者鄺郁庭／綜合報導

苗栗今（4）日遭猛烈雨勢狂轟，短短不到7小時就降下超過300毫米雨量，部分地區時雨量甚至突破100毫米，讓氣象粉專都直呼「蠻嚴重的！這種降雨會造成災情」。粉專也表示，短短不到7小時已降下超過300毫米的極端降雨，「以往比較常出現在梅雨或西南氣流等環境，在春雨鋒面的背景下是不太常見的。」

粉專「觀氣象看天氣」指出，，從深夜到現在，強對流幾乎呈線性排列，「可以說輻合位置剛好就位於竹苗一帶」，因此形成明顯的「列車效應」。也因為雨區長時間停留，才讓苗栗在短時間內累積出極端雨量。

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更罕見的是，這種等級的極端降雨，過去較常出現在梅雨或西南氣流環境，如今卻發生在春雨鋒面背景下，情況相當少見，「短短不到7小時已降下超過300毫米的極端降雨」，而且目前苗栗八甲等地，還出現「破百的時雨量（103.5毫米）」，強調「目前已達大豪雨警戒！」這種降雨型態確實會造成災情。

貼文也點出，這樣的狀況「以往比較常出現在梅雨或西南氣流等環境」，在春雨鋒面下其實「不太常見」。不過，粉專也提到，雨帶目前開始緩慢南移中，雨勢預估仍會持續一段時間，並正慢慢往南擴展。

貼文曝光後，也有不少網友直呼「恐怖的量，這會致災，不是好事情」、「雖然現在乾旱需要雨水，但也不想這樣～極端氣候越來越嚴重了」，顯示這場大雨雖讓部分人期待水庫解渴，但驚人的降雨強度，仍讓人看了膽戰心驚。

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