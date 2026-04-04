新人犯錯！主管「1反應」他嘆溝通無意義　網爆共鳴：讓人反感

▲面對新人的錯誤，有些主管會選擇「反問」，而不是直接點出問題。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有男網友發文表示，在他過去的打工經驗中，每當發生失誤時，主管總愛以反問的方式指責，卻不直接點出錯誤與改進方法，讓他認為這種溝通相當沒有意義，為什麼主管們都這麼愛反問呢？貼文曝光後，引起討論。

打工失誤遭反問！他嘆主管不直說錯誤

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這名男網友在Dcard上，以「到底為什麼主管都那麼愛反問」為標題發文。原PO提到，他目前總共做過3份打工，發現每個主管在面對新人犯錯時，都很習慣使用「反問法」，卻不直接明確說出究竟哪裡做錯，這樣的處理態度讓他相當無奈。

友人也遇同狀況！他嘆溝通變得無意義

原PO接著表示，與其用反問的方式，主管不如直接告知哪裡不好以及該如何改進，否則這完全是沒意義的溝通。他原本以為是自己比較倒楣，才會遇到這樣的主管，不料連朋友也碰過類似狀況。他坦言真心無法理解，難道這些主管都沒意識到這樣講話毫無意義嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「只是想單純壓力人而已」、「因為他自己也不知道，在等別人提出更好的方案，也沒有責任感不敢承擔。知道的，不會發生這種問題，早就上行下效了」、「我主管也會這樣」、「為了反對而反對」、「我覺得這種講話方式真的讓人反感，回答問題就回答問題，但也不知道是故意的還是沒意識到，或者他們就是氣到要反問」。