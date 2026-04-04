快訊／大雷雨往南炸8縣市　最新警戒範圍曝

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

中央氣象署11時48分、11時53分針對中南部8縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時23分。氣象署提醒，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息

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＊陸上警戒區域：

南投縣—南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉



雲林縣—斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、元長鄉



嘉義市—東區、西區



嘉義縣—太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉



台南市—新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、西港區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區



彰化縣—田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉

高雄市—鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區

屏東縣—屏東市、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉

▲大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，目前台灣正受到鋒面影響，鋒面從東方海面通過台灣，一路延伸至華南地區，今晚鋒面仍在台灣上空，從下半天到入夜，西半部及中南部仍可能出現大雨或局部豪雨。氣象署指出，隨著進入春季，對流發展將逐漸增強，目前這波鋒面是入春以來降雨最顯著的一波。

明天白天雨勢會稍微趨緩，但下周一晚間另一波鋒面接近並影響台灣，中部以北及基隆北海岸降雨機率再度提高，影響時間將持續至周二，期間全台降雨機率仍高，尤其北部可能有大雨等級降雨。