快訊／蘇貞昌痛斥不肖船長走私貓　「安樂死是不得已痛苦作為」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院直播）



記者陶本和／台北報導

針對走私貓事件，導致154隻貓被安樂死，行政院長蘇貞昌23日受訪時重申，這是執法機構依照法律不得以的痛苦作為，他也痛斥走私進口的漁船船長害死無辜貓狗，並提醒國人，如果狂犬病因此在台灣發生，傳染到人會是100%的死亡率。

蘇貞昌表示，最可惡的，是為了自己暴利，不顧動物生命跟安全非法進口，特別是還來自狂犬病疫區，狂犬病潛伏期特別長又不易發覺，執法機構依照法律不得以作的痛苦作為，是為了保護國家安全，也是保護台灣有的150萬隻寵物狗，170萬隻寵物貓。

蘇貞昌說，不能一時不忍，使得防疫有破口，如果狂犬病因此在台灣發生，傳染到人是100%死亡，好比電影伊波拉病毒，在可愛背後也有可怕病毒。

蘇貞昌強調，政府執法有時候非常不得已，同時也只有這樣，才可以保護產業跟國人，以及自己的寵物生命。他提醒，在24年前，口蹄疫發生時，就是中國走私，一時不察便蔓延開來，導致後來不得已撲殺400萬頭豬。

因此，蘇貞昌表示，對於為自己暴利走私進口這種漁船船長，從最嚴處分，不但逐出漁業界，對於船長船員執照都廢止；同時，他也請國人支持第一線執法人員，他們在執法時，是在感性痛苦下理性執法，這是在保護國人安全，保護寵物安全。