國民黨團：讓國軍淪白老鼠　就是民進黨紀念823的方式？

▲國民黨立法院黨團質疑，民進黨政府用「高端」紀念823。（圖／國民黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

高端疫苗23日開始施打，國民黨立法院黨團質疑，63年前國軍戰士及金門鄉親用血和淚守住台灣、守住金門，今天總統蔡英文要沒有有國際認證、未做三期試驗的疫苗「守護台灣」，要讓保家衛國國軍年輕的壯丁淪為高端的「白老鼠」，難道這就是蔡政府「紀念823砲戰63周年」的方式。

國民黨團表示，今天是823砲戰63周年，没有看到蔡英文到金門主持紀念活動呼籲兩岸和平，這5年多來，只看到不斷的挑釁兩岸關係，讓台海成為國際關注戰爭潛在熱區。

國民黨團指出，矛盾的是，財政部海關統計今年第1季對大陸與香港成長最強勁，年增24.6%，創單季歷史新高。對大陸出口依賴從去年的43.8%，拉高達到44.3%。

國民黨團提及，近日傳出行政院下令新兵入伍必須施打疫苗，而指揮中心指揮官陳時中說，「不會強迫，但有什麼疫苗就打什麼，但選擇疫苗廠牌到貨慢，就比較慢打」，變相要求新兵打高端。

國民黨團也說，為了要把高端強銷出去，連沒有預約高端疫苗的民眾也會收到預約簡訊；中華郵政以勞安通報提醒員工去登記高端，更早在6月時要求工業區本勞及外勞提前造冊準備打國產疫苗。

國民黨團質疑，如果高端疫苗的真的那麼棒，需要勞師動眾各部會出盡怪招、奧步？還需要開放第三波登記填滿高端的施打人數嗎？

國民黨團批評，防疫視同作戰，63年前國軍戰士及金門鄉親用血和淚守住台灣、守住金門，今天蔡英文要用沒有國際認證、未做三期試驗的疫苗「守護台灣」，要讓保家衛國國軍年輕的壯丁淪為高端的「白老鼠」，這就是蔡政府「紀念823砲戰63周年」的方式嗎？