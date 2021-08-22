人妻講電話不穿褲！小王急邀「視訊自慰」喊：來一發止癢　人夫崩潰

▲小王邀人妻視訊自慰，人夫抓包崩潰提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台中報導

台中一名人妻小君（化名）紅杏出牆，與小王不斷以露骨、曖昧的文字交談，甚至互稱老公、老婆，小王更邀約她視訊自慰，還稱，「要X一炮才能止癢」等，被丈夫阿宏（化名）發現後，一狀告上法院。法官審理後，判曉君與小王須賠償阿宏10萬元。

根據判決，小君與小王為高中時期的學長學妹，但自小王休學後，2人幾乎沒有互動，直到2021年2月下旬，2人透過手遊得以重逢，進而發展出婚外情，導致小君與阿宏離婚，阿宏事後憤而對2人提告求償。

對此，小王否認姦情，表示2人的對話只是開玩笑，並沒有見面或發生任何親密行為，且小君會與阿宏離婚是因為他們婚姻早已不睦，跟他沒有任何關係。

不過，法官勘驗對話卻發現，2人除了以老公、老婆互稱之外，內容還多有「想你」、「我愛你」、「我也愛你」的曖昧對話外，甚至有露骨、煽情的話語，例如，小王曾說，「可以視訊一起自慰一下」、「想X你」、「我今天洗澡把毛又弄的乾乾淨淨了（小王傳送其私密部位照片）」等，而小君也回覆，「每天跟老公講電話都沒穿褲子啊」、「幹完老公會不會不要我了」。

另外，還有小王曾對小君稱，「要幹一炮才能止癢」等，法官認為，從對話內容來看，很難認定2人的行為是開玩笑，且小王還曾當庭表示，若小君離婚，他會幫忙養孩子，並跟小君登記結婚，法官因此認定2人姦情，最終判2人須連帶賠償10萬元。全案可上訴。