太會花錢！公公下令月交「薪資單+15K孝親費」　老公沒反應她崩潰

圖文／鏡週刊

家家有本難念的經！一名人妻訴苦，婚後公婆對她花錢方式感到不滿，抱怨她錢花得太兇，公公甚至還為此召開家庭會議，點名要她每月交出「薪資表＋貸款收據」，強調目的是為了讓夫妻倆存錢，公公強勢的作為，讓她忍不住當場噴淚，無奈地大嘆「這是我的隱私權，且我的薪水我也跟你報實，為什麼還要這樣欺負我？」

原PO在臉書「匿名館」發文表示，自己是名國小老師，老公是電腦工程師，他們每個月都會給公婆1萬元孝親費，但買房子後，公婆體恤他們繳房貸太辛苦，所以主動提出不用再給孝親費，且孩子生下來後，婆婆也把店面收了，專心替他們帶孩子，但沒想到惡夢也就此展開。

原PO提到，婆婆個性很節儉，替她帶孩子期間，不斷嫌她買太多衣服和玩具給小孩，還常常叨唸她「尿布要包小包一點，才會省垃圾桶的空間」、「濕紙巾可以重複擦了再折，用個三四五遍」，但她也強調「自己個性粗心大意又大辣辣（大剌剌），濕紙巾擦一次髒了就丟......不會省小錢、也不在乎這點小錢的人。」不過，婆婆就是看不下去，不斷嫌她花太兇，但她認為婆媳互相看不慣很正常，只要維持表面上和平就好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著透露，去年生完第二胎，剛坐完月子返家後，公公突然召開家庭會議，把她和老公叫進房間，又在叨唸花錢的問題，還強調他們兩老都很省，「為了給孩子最好的，我們卻在這邊浪費錢，這樣對他們倆很不公平」。

最後，公公還要求原PO和老公每月交出1萬5千元，目的是為了幫他們「強迫存錢」，還要求她「每個月的薪資表和貸款收據，我都要看到」，公公這番話，讓她瞬間傻住了，因為她認為這是個人隱私，且一直以來薪水也跟公婆報實，卻還要受到如此對待，此時，在一旁的老公也沒任何反應，讓她委屈地哭喊：「為什麼我要給他看？他憑什麼？為什麼還要這樣欺負我？」



更多鏡週刊報導

【獨家】鳳飛飛逝世10週年 公益演唱會日期有玄機