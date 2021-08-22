雙北風險等級要調降？　陳時中曝考量：在二級內維持正常生活

記者嚴云岑／台北報導

全國二級警戒至8月23日，儘管確診數不斷下降，但雙北仍有零星不明感染源，中央流行疫情指揮中心昨宣布再延長警戒兩週至9月6日，今（22）日又新增6例本土個案，以台北市3例最多。被問到雙北個案都在控制中，未來是否有降級可能？陳時中表示，雙北現在都是零星個案，還是會在二級內，讓生活可以正常。

二級警戒延長到9月6日，雙北風險等級暫未調降。指揮中心表示，在考量病毒傳播和染疫發病週期的情況之下，防疫警戒皆以兩週為一個觀察單位，在到期前會檢視疫情發展，評估是否調整警戒級別，或在原級別內鬆綁相關規範。

近一週以來，雙北的本土病例佔9成以上，目前仍有零星感染源待釐清個案，且警戒降至二級後，全國人流移動增加，雙北確診足跡往外縣市擴散，添加社區感染風險，因此維持警戒二級規劃。

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依據疫情等級的監測，全國各縣市劃分為低風險、中低風險、中風險、中高風險、高風險地區等5個級別。近一週以來，雙北有效將新增確診和不明感染源控制在個位數，並且沒有大型群聚事件，指揮中心評估可從中高風險區降低為中度風險區。

陳時中表示，指揮中心每個禮拜都會開一次疫情的檢討會，依據疫情監測組根據各地方風險情形作報告，台北跟新北到現在還是列在中高風險，之後評估可降級再跟大家報告。