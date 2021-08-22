南投破路3年沒補！媽騎車「突彈一下」自摔亡　兒告國賠結果出爐

▲左圖為2018年案發現場道路路面狀況，右圖2015年，顯示路面破損逐漸擴大。（左圖／家屬提供／右圖／翻攝自Google）

記者張靖榕／綜合報導

南投縣警察局工友張陳燕嬌2018年某日上午騎車上班途中自摔身亡，事後家屬與南投縣府對事發原因各有說法，儘管南投縣府堅持路面狀況良好，婦人自摔並非路面狀況造成，但經家屬追查2015年Google街景圖以及員警隱匿路面破損的紀錄，訴請國家賠償後，台中高分院認定南投縣府道路管理確有嚴重疏失，最終判定賠償552萬餘元。

張陳燕嬌2018年12月5日上午7點半騎車行經南投市千秋路，卻突然車輛失控撞上交通號誌桿重傷，送醫後宣告不治，警方調查後表示是自摔引發車禍；之後死者大兒子重回事故現場發現路面不平整情況嚴重，決定提出國賠。南投縣政府堅持婦人騎車想超車時，正好在右彎路口，緊急煞車導致行車失控可能性高，且路面狀況良好，死因不應是路面破損導致。

死者大兒子張先生提出2015年Google街景圖指出當時路面就有瑕疵，2018年路面高低差更大到2公分，長度190公分，最寬處15公分，且員警在相驗報告中明確說明路面有破損，加上母親騎的機車前、後輪胎壁的擦撞痕跡，足以證明機車是因行經破損處才導致失控。





▲婦人張陳燕嬌（左二）騎車自摔死亡，大兒子發現（左一）發現路面破損提國賠。（圖／家屬提供）

張先生表示南投縣府直到今年才修繕補平道路，且2015年至2018年事發時都未盡修繕之責，害母親遇上死劫，而且處理事故的吳姓員警原先確實有紀錄路面破損，偵查隊顏小隊長還回現場仔細重新測量，但資料最終卻遭到隱匿，還要法官發函要求才重新檢附，證明錯不在母親身上，因此請求國家賠償死者家屬近900萬元。

南投地院前勘驗路口監視器，認為婦人行駛狀況正常，卻突然在案發處摔車倒地，加上近10公尺的刮地痕跡起點就在路面破損處附近，不太可能是超車自摔所致。目擊證人則表示，當時周圍沒有其他車輛，雖然婦人原本確實是想從左側超車，不成後改往右側超車，但「感覺她彈了一下，之後就重心不穩摔倒了，她沒有和任何車輛生碰撞。」

法官衡量監視器畫面與目擊證人「彈了一下」的說此，認為南投縣府不能單方面認定婦人死因，法官並認定死因與道路狀況缺乏管理有因果關係，因此判定南投縣府賠償640萬餘元。不過上訴後因婦人丈夫於今年6月過世，扣除相關扶養費，台中高分院法官判決賠償死者3名兒子各140萬4667元，加上賠償死者丈夫的金額，共552萬餘元；南投縣府可上訴。