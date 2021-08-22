　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋堡出手金曲奪2獎！網翻神曲《史詩》看歌詞嚇傻：神預言

▲第32屆金曲獎頒獎典禮，最佳華語男歌手獎杜振熙(蛋堡)。（圖／翻攝LINE TV）

▲蛋堡（杜振熙、Soft Lipa）。（圖／翻攝LINE TV）

記者鄒鎮宇／綜合報導

第32屆流行音樂金曲獎21日於台北流行音樂中心舉行，蛋堡（杜振熙）奪下最佳男歌手獎後，又以專輯《家常音樂》奪下最佳華語專輯。對此，有網友發現蛋堡於2013年的神曲《史詩》竟巧妙預言他38歲的情況。

蛋堡在台灣饒舌音樂的歷史上功不可沒，多張EP及個人專輯，都是經典中的經典，其中《史詩》、《少年維持著煩惱》、《關於小熊》等代表作品更是廣為人知，也在時隔7年推出的專輯《家常音樂》一舉奪下最佳男歌手、最佳華語專輯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蛋堡，杜振熙Soft Lipa。（圖／ETtoday攝影中心）

▲網友發現蛋堡的歌詞曾預言38歲的情況。（圖／ETtoday攝影中心）

有網友發現，蛋堡今年38歲，但在2013年「你所不知道的杜振熙之內部整修」專輯內的神曲《史詩》中，歌詞提到「你應該38了，如果我能改變得了什麼，你應該算是發了」，恰巧對應如今拿下2座獎項、改變音樂圈的情況，直呼「今年剛好38，蛋堡是預言家吧！」

網友看完紛紛留言，「38歲這年杜振熙拿下兩座金曲獎啦！」、「怎麼算也沒算到38拿了兩座金曲獎吧！恭喜」、「哇，真的猛」、「太神啦」、「抓到！未來人」、「38歲的蛋堡真的改變世界了，太神啦」、「得獎的今天又回來聽了雞皮疙瘩跟第一次聽的時候一樣」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►大同電鍋變粉紅色還打折！

ET快訊
154走私貓安樂死　蔡英文深夜痛心發聲了
金曲32完整得獎名單／田馥甄、蛋堡奪歌王歌后！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩27億「4星座財運旺」！專家曝開運秘訣：有機會獨得大獎

中元節吃番茄斷厄運！命理師曝「轉運4招」：增添喜氣、陽氣

蛋堡出手金曲奪2獎！網翻神曲《史詩》看歌詞嚇傻：神預言

赴歐催BNT進度！永齡基金會「郭台銘已盡力了」　明晚回到台灣

BNT疫苗獲美藥證「可直接跟廠商買？」陳時中這樣說

月薪6萬以上！繼承家業2萬3　她焦慮問：該留外還是回家？

護國罩？奧麥斯「6800公里長征」遇台加速彎　大雨來襲下周再變天

筋肉媽媽打AZ後肺栓塞！疫苗血栓不良反應「最新數據」曝光

高端疫苗23日開打　桃園65歲↑長者免費搭愛心計程車

32觀光工廠16家重營運　桃園補助團客！加碼振興券助復甦

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

圍欄太高輪椅男跟狗玩耍看不見　暖心飼主做活動窗讓他盡情瘋玩

男子超商買菸「沒實聯制」被提醒　嗆店員：不會當服務生就不要當

阿富汗母親把「嬰兒拋過鐵絲網」　求援英官兵...撕心喊：救救孩子

汪東城火辣開深V、辰亦儒清純學生妹　飛輪海「女神級」變裝！他笑：要再組團嗎？

暖心兒送專用眼鏡給色覺障礙父 他見草地秒露燦笑嗨喊：是綠色

威力彩27億「4星座財運旺」！專家曝開運秘訣：有機會獨得大獎

中元節吃番茄斷厄運！命理師曝「轉運4招」：增添喜氣、陽氣

蛋堡出手金曲奪2獎！網翻神曲《史詩》看歌詞嚇傻：神預言

赴歐催BNT進度！永齡基金會「郭台銘已盡力了」　明晚回到台灣

BNT疫苗獲美藥證「可直接跟廠商買？」陳時中這樣說

月薪6萬以上！繼承家業2萬3　她焦慮問：該留外還是回家？

護國罩？奧麥斯「6800公里長征」遇台加速彎　大雨來襲下周再變天

筋肉媽媽打AZ後肺栓塞！疫苗血栓不良反應「最新數據」曝光

高端疫苗23日開打　桃園65歲↑長者免費搭愛心計程車

32觀光工廠16家重營運　桃園補助團客！加碼振興券助復甦

威力彩27億「4星座財運旺」！專家曝開運秘訣：有機會獨得大獎

金曲獎／瘦子錯失歌王：沒覺得可惜！　大讚蛋堡「實至名歸」

台灣車隊「秀國旗」出征法國利曼24小時耐力賽　中國不播了

金曲獎「討論度超高6亮點」！　超狂奧運級表演＋頒獎人藏驚喜

中元節吃番茄斷厄運！命理師曝「轉運4招」：增添喜氣、陽氣

金曲獎／持修被質疑「選歌太悶」！　親曝挑唱《血肉》感人原因

金曲獎／瘦子入圍3獎全槓龜　評審團主席抱憾：投票一翻兩瞪眼

金曲・時尚／田馥甄印花長洋「胸前半開」，網讚：高級性感

鼓鼓曝接紅毯主持是因《全明星》！　1200字長文吐心境：把能量帶給需要的人

金曲・時尚／Lulu把豪宅戴上身　2.5億珠寶加持當最貴氣主持人

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

生活熱門新聞

神乳妹看職棒「導播鎖定6秒」歪樓　本人被神到了

蛋堡金曲奪2獎！網翻《史詩》嚇傻：神預言

無業男想翻轉人生　他回應超中肯

周杰倫最強專輯？ 鄉民全推爆「這張跟鬼一樣」

學霸棄讀台大醫　寡母吞藥「以死相逼」！

BNT疫苗獲美藥證更好買？陳時中這樣說

不斷更新／各縣市共鍋標準一次看

陳時中宣布：二級警戒延長至9／6

奧麥斯長征遇台加速彎　大雨來襲

16歲妹打工「8千付生活費」！她嘆：沒錢別生孩

月薪6萬？　還是繼承家業2萬3？

赴歐催BNT 永齡：郭台銘已盡力了

史上最強泡麵？網淚求絕版杯麵

命理師曝中元節「轉運4招」　吃7顆小番茄

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

金曲神秘新人壞特「正臉照」曝光！　脫帽+全素顏...網嚇：超幼齒

上海14歲女墜樓亡！「千字血淚指控」逼哭網

她15個預言夢已中13！剩下1災難恐近日應驗

金曲32完整得獎名單／田馥甄、蛋堡奪歌王歌后！

金曲奪獎神秘人「?te壞特」是準外科醫師

靠新車發現男友嘿咻別人　她崩潰痛哭

154走私貓被「人道處理」　蔡英文痛心

楊勇緯肌肉快撐爆西裝！「靦腆羞笑」帥炸

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

安樂死154隻貓「柯文哲沉重喊話」　2.2萬人朝聖戰翻

剃光頭凌辱！台大女遭肢解17塊埋花圃

iPhone 13懶人包貴上天！指紋解鎖回歸

莊凌芸年僅21歲輕生！

勞動部擴大發放1萬元紓困金　下周一開始申請

韓射箭大叔「摘掉眼鏡」變帥了！無奈揭真實年齡

更多

最夯影音

更多
瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了

瘦子「油頭+全黑西裝」噴費洛蒙登紅毯　「胸前深V」偷放閃女友：她看膩了
Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

Lulu見瘦子穿西裝虧「不合格」：外套請脫掉！　田馥甄「森林系女神下山」燦笑揮手

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

社區大樓水龍頭流出「蠕動紅蟲」　住戶洗澡嚇壞：吃了不知道多少

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

Lulu穿成「彩色聖誕樹」打頭陣！　自誇防疫模範：誰都別想靠近我

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

嚇死！夫妻上山驚見「懸空稻草人」　農民急解釋：是驅趕飛鼠用的啦...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面