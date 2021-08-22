蛋堡出手金曲奪2獎！網翻神曲《史詩》看歌詞嚇傻：神預言

▲蛋堡（杜振熙、Soft Lipa）。（圖／翻攝LINE TV）



記者鄒鎮宇／綜合報導

第32屆流行音樂金曲獎21日於台北流行音樂中心舉行，蛋堡（杜振熙）奪下最佳男歌手獎後，又以專輯《家常音樂》奪下最佳華語專輯。對此，有網友發現蛋堡於2013年的神曲《史詩》竟巧妙預言他38歲的情況。

蛋堡在台灣饒舌音樂的歷史上功不可沒，多張EP及個人專輯，都是經典中的經典，其中《史詩》、《少年維持著煩惱》、《關於小熊》等代表作品更是廣為人知，也在時隔7年推出的專輯《家常音樂》一舉奪下最佳男歌手、最佳華語專輯。

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▲網友發現蛋堡的歌詞曾預言38歲的情況。（圖／ETtoday攝影中心）



有網友發現，蛋堡今年38歲，但在2013年「你所不知道的杜振熙之內部整修」專輯內的神曲《史詩》中，歌詞提到「你應該38了，如果我能改變得了什麼，你應該算是發了」，恰巧對應如今拿下2座獎項、改變音樂圈的情況，直呼「今年剛好38，蛋堡是預言家吧！」

網友看完紛紛留言，「38歲這年杜振熙拿下兩座金曲獎啦！」、「怎麼算也沒算到38拿了兩座金曲獎吧！恭喜」、「哇，真的猛」、「太神啦」、「抓到！未來人」、「38歲的蛋堡真的改變世界了，太神啦」、「得獎的今天又回來聽了雞皮疙瘩跟第一次聽的時候一樣」。

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