不斷更新／指揮中心：家人可共鍋！這些縣市不跟進　標準一次看

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者林昱萱／整理報導

中央流行疫情指揮中心21日宣布，同住家人24日起在外吃合菜不需要再用隔板或梅花座、可共鍋。對此，《東森新媒體ETtoday》也統整各縣市對此的決策方向、指引。

台北市：

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執行有困難，中央應速推疫苗護照或健康通行證，「有打疫苗的坐這邊，不用梅花座；沒打疫苗的坐那邊，要梅花座」。

新北市：

在地方執行上有困難度，新北仍有零星個案，需採取更嚴格標準看待，疫情更穩定該開放就採開放。

基隆市：

審慎評估後再決定。

桃園市：

桃園市長鄭文燦指出，家人共餐規範，考慮家庭成員共同生活，孩子用餐時間時照顧，指揮中心同意家人不受梅花座與分餐限制，可以共鍋與合餐，若指揮中心實施防疫指引，我們就同步實施。

新竹縣：

遵照中央指示辦理。

苗栗縣：

將比照中央指示辦理。

台中市：

針對中央8月24日將放寬同住家人到餐廳內用政策，市長盧秀燕今日表示，台中沒有鬆懈的本錢，防疫期間還是要維持一定的限制與規範，所以台中還是維持警戒二級的規範，到餐廳內用保持社交距離。

盧秀燕強調，若內用無法維持距離，餐廳業者就一定要加裝隔板、不得共鍋，保持良好衛生習慣，這樣做是要繼續防範台中疫情，防疫工作做得好，各行各業才有辦法做生意，民眾才敢外出，大家才能正常生活，為了市民的健康，台中仍維持警戒二級的內用規範。

彰化縣：

依照中央指引辦理。

雲林縣：

現階段同住家人餐廳用餐，仍會維持內用梅花座或使用隔板；且日前剛發生確診者足跡來到雲林餐廳，所幸未發生感染情況，顯見餐廳仍需要維持目前管制，仍未到鬆綁的時刻。

嘉義縣：

依中央疫情指揮中心指引辦理。

嘉義市：

嘉義市政府表示，8月24日之後同住親友聚餐若主動向餐廳提出要求，則可以不受使用隔板、梅花座的限制；市府也再次呼籲，國際疫情十分嚴峻、Delta病毒的傳染力極強，民眾仍應提高警覺，做好防疫，同時市府也會強化對餐飲業者的管理與宣導，做好實聯制、消毒等防疫工作，兼顧防疫與經營才能逐漸共度疫情時期。

台南市：

餐飲方面開放同住親友聚餐不受限使用隔板、梅花座及專人分菜。

高雄市：

隔板與梅花座等內用原則仍為二級警戒內用原則，在未戴口罩之下物理性阻隔飛沫等防疫措施仍有其必要性。至於同住親友可在餐廳開放免隔板用餐，若遇查核，也須配合舉證。此外、也應落實實聯制以及離開用餐座位需戴上口罩等防疫規範。

屏東縣：

依中央規劃辦理。

金門縣：

依中央流行疫情指揮中心規定及指引辦理。