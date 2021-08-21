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陸媒稱台積電「晶片之王」　市值強壓阿里巴巴、騰訊！

▲▼台積電（圖／路透）

▲台積電。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸財經媒體《證券時報》21日的報導以「晶片之王」來稱呼台積電，並提到在全球晶片荒的背景下，全球最大晶片製造商台積電的市值已經超越騰訊、阿里巴巴，躍居亞洲第一。

報導指出，8月3日，台積電市值歷史性地首次超過騰訊，隨後騰訊市值反彈而又回落，8月18日，台積電再次超越騰訊，成為亞洲主要證券市場中市值最高的公司。截至8月21日，台積電市值約5600億美元，騰訊位居第二，市值約5200億美元，阿里巴巴排在第三位，市值約4300億美元。

報導提到，經過30餘年的發展，台積電目前已經發展為全球最大的晶圓代工企業，2020年第四季度其全球市場份額佔有率達55.6%，佔據半壁江山，穩坐晶片代工老大位置，網友稱其為「晶片代工之王」。

報導指出，由於新冠疫情導致供應鏈受影響以及汽車、數據中心等行業需求激增，全球半導體嚴重供不應求，自去年年初以來，台積電的股價已上漲逾90%。

報導提到，去年以來，晶片全球範圍內產能緊缺，晶片設計廠紛紛搶占產能，晶圓價格也持續上漲，作為全球最大的晶圓代工龍頭，市場佔有率常年超過50%，在此次全球晶片荒中，台積電賺得盆滿缽滿，「在全球前十大晶圓代工廠，營收方面，排第一的台積電比後面的九家加起來都要多。台積電的產品——芯片是目前核心的高科技，而且處於絕對領先的地位，目前有機會彎道超車的只有三星。」

報導指出，反觀互聯網科技巨頭，因在全球範圍內面臨越來越嚴格的反壟斷監管，市值正不斷縮水，「騰訊和阿里巴巴兩大互聯網巨頭自今年年初以來，股價已分別下跌逾20%和30%，以騰訊為例，截至8月20日，總市值約為5200億美元，較年內總市值高點9500億美元約蒸發掉了4300億美元，約等於0.75個台積電的市值。」

▼阿里巴巴。（圖／路透社）

▲▼阿里巴巴　Alibaba 。（圖／路透社）

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