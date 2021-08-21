張亞中要江啟臣「卸職」　批帶職參選黨主席有違「正派」承諾

▲張亞中登記參選國民黨主席。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選舉開打，爭取連任的江啟臣登記後便請假帶職參選，候選人張亞中認為，「請假參選」不僅已違法擴權，更有利用「現任黨主席身分」得利之嫌，呼籲江啟臣應先卸去黨主席職位。

張亞中21日表示，依黨章規定，自8月19日起，江啟臣在黨內的合法職稱應是「前主席」，而非「現任主席」。國民黨自從黨主席直選以來，所有黨主席從來沒有自動延長任期之案例。黨主席任期年限是剛性規定，依照黨章，唯一能解釋和修改黨章的，就是黨代表大會或中央委員會，不是中常會，更不是主席所任命的考紀會。

張亞中指出，江啟臣若能再當選，競選期間以「前黨主席」或「現任黨主席請假參選」的身分參選，沒有實質差別。但若堅持「請假參選」，不僅已違法擴權，更有利用「現任黨主席身分」得利之嫌，這種「瓜田李下」的行為，對強調「正派承擔」的江啟臣而言，實非「正派」之形象，更非「承擔」之所應為。

張亞中強調，江啟臣已經違反了黨章，又刻意曲解黨章，犯下違法擴權的錯誤，應該「卸職」，而非「辭職」，呼籲江啟臣懸崖勒馬，不要為了多掛一個月的黨主席名號，為了方便選舉，置黨章於不顧，更不要讓自己的不法及不名譽行為載入中國國民黨的史冊。