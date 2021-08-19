機車族小心！越過慢車道「邊線」再折回　沒打方向燈罰1200元

▲民眾騎機車在機慢車道直駛，因偏移駛過路面「邊線」再折回機慢車道時未打方向燈，竟被人檢舉秒罰1200元，直呼很倒楣。（圖／讀者提供，下同 ）

記者林悅／台南報導



機車族要小心！一般民眾騎車靠機慢車道外側行駛時常會偏移越過道路白色「邊線」駛入路肩，而後又會折回機慢車道行駛，此時民眾常不會認為自己在變換車道，而不會打「方向燈」，但依道路交通管理處罰條例這會被罰「1200元」，台南有位林姓民眾就遭檢舉未打方向燈違規被罰，讓他直呼倒楣！

據了解，該林姓民眾，他中西區府前路直行，機車道右外側路面沒有標示「路肩禁行車輛」，很多人都是這樣路經直行，他保持直線行駛，只是順勢偏移幾公分而已，並不是要變換車道，也非故意不打方向燈，但被遭人檢舉變換車道不打方向燈，遭警告發1千2百元，他覺得令人難以心服，現在賺錢不易，難道檢舉達人沒有家人，沒有同理心？

台南市交通警察大隊指出，照片的白線就是路面「邊線」（白色實線寬15公分），超過邊線就是路肩，因機慢車道與一般快車道不同，許多民眾只記得國道上有「路肩」，常忽略一般道路也有「邊線」，也有路肩，所以會忽略越過路面邊線再折回機慢車道行駛也要打方向燈。

依據道路交通安全規則第109條，駕駛人轉彎或變換車道應全程顯示欲變換方向之燈光，另依據道路交通管理處罰條例第42條規定：汽車駕駛人，不依規定使用燈光者，可處新台幣1200元以上，3600元以下罰鍰。

交警大隊呼籲各位市民朋友，不論是駛出路面邊線、轉彎或變換車道前，務必要全程使用方向燈，把方向燈打好、打滿，除了避免受罰外，最重要的是避免其他車輛因反應不及，造成交通事故的發生。

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