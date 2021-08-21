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全聯咖啡限時2天「買1送1」！賀蘇慧倫入圍金曲「女神請你喝」

▲▼為慶賀蘇慧倫入圍金曲，全聯OFF COFFEE，限時2天買一送一。（圖／全聯提供）

▲為慶賀蘇慧倫入圍金曲，全聯OFF COFFEE，限時2天買一送一。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯為慶祝OFF COFFEE代言人蘇慧倫入圍金曲，今（21）日起限時2天祭出美式、拿鐵同品項「買一送一」優惠，等於購買一杯，女神再請你喝一杯！另全家便利商店即日起至8/22，「隨買跨店取」也推出美式23杯、拿鐵17杯520元優惠，平均每杯只要花23元就能爽喝一波。

▲▼全聯實體門市自4月30日至5月2日推出OFF COFFEE優惠活動，最低12元就能喝到精品咖啡。（圖／全聯提供）

▲全聯OFF COFFEE優惠活動。（圖／全聯提供）

全聯自有咖啡品牌OFF COFFEE今年初邀請凍齡女神蘇慧倫代言，由於蘇慧倫睽違13年在去年回歸樂壇，今年金曲獎就身兼入圍者及頒獎者身份，為了替她出道31年初嘗入圍最佳華語女歌手的滋味喝采，全聯於8/21、8/22推出限時2天買一送一，只要購買美式(25元)、拿鐵(35元)，就再送你一杯。

▲全家咖啡最新限量感謝杯款，還有美式、拿鐵組合優惠，最便宜只要23元開喝 。（圖／全家提供）

另外全家便利商店為了感謝台灣運動好手，Let’s Café 設計限量感謝杯款，杯身以選手們在競賽場上的英姿為意象，購買Let’s Café經典系列中杯就有機會獲得，即日起至8/22同步於隨買跨店取推出經典美式（中杯）23杯、經典拿鐵（中杯）17杯520元優惠，平均每杯只要花23元就能爽喝一波。

全家與7-ELEVEN近來更同步推出「哈根達斯迷你杯、雪糕」冰品優惠，即日起至8/24祭出「買2送1、買9送9」，冰控趁現在把握。

▲超商哈根達斯雪糕、迷你杯優惠又來了。（圖／業者提供）

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