台南國中女「拒返校」鎖門…下秒墜樓　目擊者嚇傻：腿斷了

▲台南一名女國中拒絕到校，只想和朋友出去玩，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名13歲國一女學生返校日不想到校，並向父母表明要跟朋友出門玩遭拒，氣得將自己鎖在房門內。沒想到，女學生疑似要從陽台攀爬外出時失足，直接從陽台墜落，全身多處骨折，目前仍在加護病房治療中。

該名女學生預計9月開學，19日返校日當天，她和家人反應不想到校，想外出跟朋友遊玩，當場被家人拒絕並大吵一架。女學生衝回房內將門上鎖，家人本以為沒事，卻突然聽到門外發出東西墜落的聲音，衝出去才知道是女學生從2樓陽台墜落。

▲有精神科醫師認為，學生太久沒接觸校園生活，出現「拒學症」的症狀。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）



據悉，女學生墜落後蜷曲倒地，但疑似以雙腿著地，因此小腿、腳踝都嚴重骨折，其中右腳有開放性骨折，經目擊者發現後立刻通報119，進行急救後送醫治療，目前女學生仍在加護病房治療中。

受到疫情影響，學生多在5月下旬採取在家線上學習的方式上課，經歷3個多月，有精神科醫師發現部分學生開始出現「拒學症」的症狀，希望家長以關心、鼓勵代替責備，幫助孩子適應跟調整接觸學校的步調。

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