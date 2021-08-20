黑幫巢穴現「枯柴童徘迴」！他手機貼符逃回老家　鬼門一開就落網

記者邱中岳／台北報導

北市警方在日前查獲竹聯幫份子，涉嫌暴力討債，但原本鎖定1名嫌犯，卻苦無下落，最後在彰化老家逮捕1名成員，成員坦言，原本在台北四處租屋躲藏，但最近拍到一段鬼影飄移的影片，決定退租搬回老家，沒想到一回家就被埋伏警員逮捕。

警方指出，日前承辦竹聯幫組織犯罪，當時鎖定多名成員準備進行逮捕，但是卻發現34歲綽號阿斌的林姓男子都找不到人，四處打探都不知道阿斌的下落。

▲嫌犯藏匿時拍下「小孩飄來飄去」（紅圈），沒想到鬼門開當天被逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後只能選擇到彰化老家埋伏，沒想到一到彰化阿斌老家就發現阿斌平時代步的車子，緊急回報派人南下攻堅，最後在阿斌的彰化老家順利逮人，也讓整個案件圓滿完成。

據了解，該組織涉嫌暴力討債、詐賭甚至還截走地下匯兌2百萬元，最後警方鎖定才將整個集團瓦解。承辦警員透露，當時看到阿斌手機背面有許多符咒，阿斌坦言「被東西跟」。

甚至在家中睡覺時，發現陽台白色磁磚會有「骨瘦如柴的小孩身影飄來盪去」，嚇得阿斌躲回彰化老家，才被警方逮捕，而當年8月被警方逮捕移送時，正巧是當年7月1日鬼門開。

阿斌透露，回老家前2週都不敢關燈睡覺，總覺得旁邊好像有人跟著，開燈時看到陽台有「小孩」的身影在飄來飄去，所以嘗試將影片錄下，沒想到還真的錄下影片，也讓警員大感驚訝。

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