工讀生每天下班「裝滿2L水回家」！鄉民笑曝真相：這種事我也幹過

▲留言中不少人也習慣從公司裝水回家。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

曾經聽過有員工會拿公司衛生紙回家，想不到連飲水機的水也要打包！一名網友透露，公司最近新請一個工讀生，他意外發現對方每天下班前，都會提著水壺到茶水間裝滿再走，讓他很納悶「是怎樣啊？接回家洗澡的嗎？」

原PO在PTT表示，每次下班前，這位工讀生都會先將水壺裝滿再走，重點是對方還不是拿小水壺，而是2公升的超大水壺，他實在很好奇對方裝這些水的用途，回家以後應該也喝不了2公升，難道是裝回家洗澡的嗎？

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▲主要是因為租屋處沒飲水機。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



貼文曝光釣出不少同好，親自解釋下班裝水回家的原因，「租屋沒飲水機很正常吧」、「家裡沒飲水機啊，去圖書館、車站裝水的一堆」、「哈這種事我幹過」、「很多這種人，上班充電、裝水、偷衛生紙」、「以前住宿舍也都這樣幹哈哈」、「裝回家就不用煮水拉，晚上就喝掉那瓶，賺！」

其他人還分享自己的省錢妙招，網友認為在合理的範圍內，能使用公司資源就優先使用，「我現在都帶兩個行動電源到公司充 ，而且還是放在同事的座位充」、「最強的是用保溫瓶裝熱水回家馬上泡麵的」、「老闆薪水給那麼少，總要撈些回去吧」、「來公司大便一小時，光是沖馬桶花的水都比你喝的多惹。」