蘇貞昌破天荒召見8新任警察長後　警政署發布119名高階警官人令

▲警政署在18日下午3時許發布119名高階警官人事異動。（圖／記者吳杰澄攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署在20日上午11時許，發布高階警官人事異動，主要針對119名高階警官做職務調整，而調整的警官也將在日分別前往調派地點報到，蘇貞昌也在18日召見8位新任局長。

警政署在20日上午11時許，針對3線3星以下調動，其中包括航警局局長陞任警政署副署長，另外也公布地方縣市局長、刑事局副局長、大隊長等職務。

▲警政署發布119名高階警官人事異動，航警局長林順家陞任警政署副署長。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外包括警政署主任秘書鄭明忠調任航警局擔任局長，彰化縣、基隆市警局長許錫榮、林炎田澤陞任警政署警政委員，預計職務於24日佈達。

警界人士調整【名單如下】

1、航空警察局局長林順家陞任警政署副署長

2、警政署主任秘書鄭明忠調任航空警察局局長

3、警政署警政委員江振茂調任警政署主任秘書

4、彰化縣警察局局長許錫榮陞任警政署警政委員

5、基隆市警察局局長林炎田陞任警政署警政委員

6、鐵路警察局長魏慶賢調任保安警察第四總隊總隊長

7、台北市警察局副局長林水順調任保安警察第五總隊總隊長

8、桃園市警察局副局長廖美鈴調任鐵路警察局局長

9、新北市警察局副局長吳坤旭調任彰化縣警察局局長

10、台中市警察局副局長劉耀欽調任基隆市警察局局長

11、刑事警察局副局長李西河調任台北市警察局副局長

12、新北市警察局主任秘書陳木樹調任新北市警察局副局長

13、桃園市警察局督察長薛文容調任桃園市警察局副局長

14、警政署交通組組長楊鴻正調任桃園市警察局副局長

15、台中市警察局督察長邱文亮調任台中市警察局副局長

16、刑事局副局長鄧學鑫調任台中市警察局副局長

17、高雄市警察局督察長賈樂吉調任高雄市警察局副局長

18、澎湖縣警察局局長劉鴻烈調任新北市警察局主任秘書

19、連江縣警察局局長蔡鴻義調任桃園市政府警察局主任秘書

20、金門縣警察局局長蔡祥春調任桃園市政府警察局督察長

21、南投縣政府警察局局長呂新財調任台中市政府警察局督察長

22、台東縣警察局局長趙瑞華調任高雄市政府警察局督察長

23、桃園市政府警察局主任秘書黃家琦調任刑事警察局副局長

24、屏東縣政府警察局局長李文章調任刑事警察局副局長

25、刑事警察局主任秘書莊定凱調任刑事警察局副局長

26、花蓮港務警察總隊總隊長黃永志調任南投縣政府警察局局長

27、民防指揮管制所所長劉印宮調任屏東縣政府警察局局長

28、警政署保防組組長葉超鴻調任台東縣警察局局長

29、台中港務警察總隊總隊長陳宗能調任澎湖縣政府警察局局長

30、警政署法制室主任廖高江調任金門縣警察局局長

31、保安警察第二總隊副總隊長郭順德調任連江縣警察局局長

32、保安警察第三總隊副總隊長李謀旺調任警政署行政組組長

33、保安警察第一總隊副總隊長戴崇贒調任警政署交通組組長

34、高雄市政府警察局新興分局分局長戴台捷陞任警政署後勤組組長

35、保安警察第五總隊副總隊長王文澤調任警政署保防組組長

36、保安警察第一總隊主任秘書陳武康調任警政署法制室主任

37、保安警察第四總隊副總隊長林逢泉調任台中港務警察總隊總隊長

38、保安警察第六總隊副總隊長張維鎮調任花蓮港務警察總隊總隊長

39、桃園市政府警察局中壢分局分局長陳錦坤陞任民防指揮管制所所長

40、保安警察第二總隊主任秘書鄭榮崑調任保安警察第一總隊副總隊長

41、保安警察第三總隊主任秘書林信雄調任保安警察第二總隊副總隊長

42、台北市政府警察局刑事警察大隊大隊長陳明君陞任保安警察第三總隊副總隊長

43、航空警察局主任秘書盧廷彰調任保安警察第四總隊副總隊長

44、保安警察第五總隊主任秘書王森瑒調任保安警察第五總隊副總隊長

45、鐵路警察局主任秘書沈炳信調任保安警察第六總隊副總隊長

46、保安警察第四總隊主任秘書林富助調任保安警察第七總隊副總隊長

47、新北市政府警察局三重分局分局長林故廷陞任刑事警察局主任秘書

48、新北市政府警察局永和分局分局長李宏振陞任保安警察第一總隊主任秘書

49、臺中市政府警察局第六分局分局長吳耀南陞任保安警察第二總隊主任秘書

50、桃園市政府警察局桃園分局分局長邱紹洲陞任保安警察第三總隊主任秘書

51、臺北市政府警察局萬華分局分局長張隆興陞任保安警察第四總隊主任秘書

52、臺南市政府警察局第五分局分局長李名昌陞任保安警察第五總隊主任秘書

53、臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長陳炯旭陞任航空警察局主任秘書

54、高雄市政府警察局仁武分局分局長蔡文峰陞任鐵路警察局主任秘書

55、金門縣警察局副局長黃柏燊陞任警政署防治組副組長

56、警政署後勤組科長黃維明陞任警政署專門委員

57、嘉義市政府警察局副局長蔡培崑陞任警政署警監督察

58、新竹縣政府警察局副局長莊耿宗陞任警政署警監督察

59、南投縣政府警察局副局長陳世寶陞任臺中市政府警察局警政監

60、臺南市政府警察局公共關係室主任陳嘉得陞任臺南市政府警察局警政監

61、高雄市政府警察局前鎮分局分局長郭俊廷陞任高雄市政府警察局警政監

62、高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長侯東輝陞任刑事警察局警政監

63、臺北市政府警察局南港分局分局長謝宗宏調任臺北市政府警察局萬華分局分局長

64、臺北市政府警察局公共關係室主任陳金城調任臺北市政府警察局南港分局分局長

65、桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長蔡燕明調任臺北市政府警察局刑事警察大隊大隊長

66、新北市政府警察局樹林分局分局長陳永昌調任新北市政府警察局三重分局分局長

67、新北市政府警察局金山分局分局長趙家輝調任新北市政府警察局樹林分局分局長

68、基隆市警察局副局長林詮峰調任新北市政府警察局金山分局分局長

69、新北市政府警察局林口分局分局長陳保安調任新北市政府警察局永和分局分局長

70、新北市政府警察局瑞芳分局分局長陳忠龍調任新北市政府警察局林口分局分局長

71、新北市政府警察局保安科科長王鴻儒調任新北市政府警察局瑞芳分局分局長

72、桃園市政府警察局平鎮分局分局長李建民調任桃園市政府警察局桃園分局分局長

73、桃園市政府警察局楊梅分局分局長黃富村調任桃園市政府警察局平鎮分局分局長

74、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長洪志朋調任桃園市政府警察局楊梅分局分局長

75、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長張仁傑調任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長

76、桃園市政府警察局公共關係室主任王鉉仁調任桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長

77、桃園市政府警察局八德分局分局長陳百祿調任桃園市政府警察局中壢分局分局長

78、桃園市政府警察局大溪分局分局長林樹國調任桃園市政府警察局八德分局分局長

79、警政署保防組科長董欣欣調任桃園市政府警察局大溪分局分局長

80、桃園市政府警察局龍潭分局分局長陳清華調任桃園市政府警察局蘆竹分局分局長

81、航空警察局臺北分局分局長蔡啟仁調任桃園市政府警察局龍潭分局分局長

82、刑事警察局偵查第二大隊大隊長唐嘉仁調任桃園市政府警察局刑事警察大隊大隊長

83、臺中市政府警察局清水分局分局長張啟祥調任臺中市政府警察局第一分局分局長

84、高雄市政府警察局旗山分局分局長游永中調任臺中市政府警察局清水分局分局長

85、臺中市政府警察局第二分局分局長蔡元戎調任臺中市政府警察局第六分局分局長

86、臺中市政府警察局霧峰分局分局長陳家銘調任臺中市政府警察局第二分局分局長

87、臺中市政府警察局大甲分局分局長李建興調任臺中市政府警察局霧峰分局分局長

88、臺中市政府警察局和平分局分局長吳燕山調任臺中市政府警察局大甲分局分局長

89、臺中市政府警察局資訊室主任陳祥麟調任臺中市政府警察局和平分局分局長

90、臺中市政府警察局公共關係室主任劉其賢調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長

91、刑事警察局偵查第四大隊大隊長林明佐調任臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長

92、臺南市政府警察局歸仁分局分局長洪頂力調任臺南市政府警察局第五分局分局長

93、臺南市政府警察局麻豆分局分局長邱顯良調任臺南市政府警察局歸仁分局分局長

94、臺南市政府警察局玉井分局分局長許敏能調任臺南市政府警察局麻豆分局分局長

95、警政署後勤組科長林獻力調任臺南市政府警察局玉井分局分局長

96、臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長王子雄調任臺南市政府警察局學甲分局分局長

97、臺南市政府警察局保安科科長楊慶裕調任臺南市政府警察局新化分局分局長

98、高雄市政府警察局左營分局分局長陳世煌調任高雄市政府警察局新興分局分局長

99、高雄市政府警察局三民第二分局分局長黃文哲調任高雄市政府警察局左營分局分局長

100、高雄市政府警察局岡山分局分局長王世芳調任高雄市政府警察局三民第二分局分局長

101、高雄市政府警察局鼓山分局分局長葉錫山調任高雄市政府警察局岡山分局分局長

102、高雄市政府警察局六龜分局分局長李崇偉調任高雄市政府警察局鼓山分局分局長

103、嘉義縣警察局副局長許健基調任高雄市政府警察局六龜分局分局長

104、高雄市政府警察局林園分局分局長孫成儒調任高雄市政府警察局前鎮分局分局長

105、高雄市政府警察局湖內分局分局長洪振順調任高雄市政府警察局林園分局分局長

106、高雄市政府警察局人事室主任尤啟南調任高雄市政府警察局湖內分局分局長

107、高雄市政府警察局三民第一分局分局長古瑞麟調任高雄市政府警察局仁武分局分局長

108、高雄市政府警察局鹽埕分局分局長蕭正松調任高雄市政府警察局三民第一分局分局長

109、高雄市政府警察局公共關係室主任蔡鴻文調任高雄市政府警察局鹽埕分局分局長

110、澎湖縣政府警察局副局長張泰賓調任高雄市政府警察局旗山分局分局長

111、刑事警察局偵查第一大隊大隊長洪松田調任高雄市政府警察局刑事警察大隊大隊長

112、國道公路警察局刑事警察大隊大隊長李青泉調任基隆市警察局副局長

113、桃園市政府警察局蘆竹分局分局長黃益三調任嘉義市政府警察局副局長

114、臺中市政府警察局民防管制中心主任許豐統調任新竹縣政府警察局副局長

115、臺南市政府警察局新化分局分局長余鴻恩調任南投縣政府警察局副局長

116、連江縣警察局副局長曾咸超調任嘉義縣警察局副局長

117、桃園市政府警察局行政科科長温淑盈調任澎湖縣政府警察局副局長

118、臺南市政府警察局學甲分局分局長翁誌宏調任金門縣警察局副局長

119、警政署秘書室科長陳明傑調任連江縣警察局副局長