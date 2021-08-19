「蘇大媽」與警拉扯涉妨害公務　法院一審判無罪：單純掙脫動作

▲台南「蘇大媽」犯妨害公務。（圖／資料照／記者黃孟珍翻攝）

中央社

被稱為檢舉達人的「蘇大媽」去年在苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮滋事，遭廟方公告「永久不受歡迎人物」並與警員拉扯，被依妨害公務罪嫌起訴，苗栗地院今天判決無罪；可上訴。

蘇姓婦人民國109年6月6日晚間9時許，在白沙屯拱天宮香客大樓外，遭廟方拒絕入住香客大樓而與廟方人員及民眾口角衝突。

苗栗縣警察局通霄分局通霄派出所警員獲報到場處理時，蘇姓女子拒出示證件，被要求乘坐警車回派出所查證身分，蘇姓女子不服，與警方拉扯並推倒女警，導致警員右手挫傷，被依妨害公務罪嫌移送台灣苗栗地方檢察署，經檢方偵結提起公訴。

根據苗栗地方法院判決，勘驗警員密錄器及證人所述，蘇姓女子與現場民眾僅言語爭執，雙方未帶任何器械，難認被告已對警員或他人生命、身體造成具體危害，而蘇姓女子被帶上警車過程曾一度表明欲出示身分證，難認符合警察職權行使法「顯然無法查證身分」要件。

判決書提及，警員徒手抓住被告手時，被告移動腳步產生扭扯推擠，致倒地受傷，被告所為應是單純掙脫的肢體行為，此外復查無其他積極攻擊警員動作，未符合妨害公務罪所需「強暴」要件。

中華民國刑法規定，對公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。

法官審理認為，檢方公訴所舉被告涉有妨害公務犯行證據，經調查結果，尚有合理懷疑，因不能證明被告犯罪，應為無罪判決；全案仍可上訴。