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壓力大腎上腺素狂飆怎麼辦？醫曝「4招」天然療法可解決

▲▼上班族,壓力,生氣,社畜。（圖／CFP）

▲壓力大時會造成「腎上腺素」飆升，此時可以試試天然療法。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

你知道壓力大時「腎上腺素」會飆升嗎？像是大學生為了期末考，連續一個禮拜熬夜 K 書，或是上班族為了趕報告日夜加班，或是照顧年邁的失智症父母，搞得自己日漸憔悴，這些持續幾天到幾個月的長期壓力，會不斷刺激我們大量分泌「腎上腺皮質醇」，在《啟動身體的抗老系統》一書中提到，有「4招天然療法」可以解決腎上腺所有的問題。

1. 減少刺激

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首先要避開含咖啡因的飲料，例如咖啡、茶、煙，最重要的飲食建議，就是要盡量避免血糖擺盪，也就要避免攝取糖分、人工果糖、精製澱粉、高升糖指數食物，最好是進行低醣飲食，甚至如果有必要就採取生酮飲食，讓胰島素和血糖保持在穩定的狀態，否則血糖忽高忽低對身體而言是非常大的壓力。含糖飲料、精製糕點、糖果餅乾都是違禁品，甚至麵包、麵條、饅頭、煎餅因為都是由現代小麥製成，含大量支鏈澱粉，極易導致血糖擺盪，也要避免食用；米飯、米粉、豆簽、冬粉、粿條、糖分高的水果因為不含麵粉，會緩和一些，但還是要少吃為妙。 

2. 舒緩放鬆

要盡量用各種方法提升副交感神經、加強阿爾發腦波、ECS 等。洗熱水澡、泡溫水、遠紅外線泡腳桶、遠紅外線三溫暖、遠紅外線電暖器烘烤寒冷點和湧泉穴，效果非常迅速與強大，常常執行 5 分鐘就讓人打哈欠。睡眠是一種很深沉的紓壓方式，但前提是睡覺的時段要正確，熟睡時間要足夠。晚上 11 點到凌晨 3 點是最重要的黃金 4 小時。我發現只要連續幾天凌晨 3 點入睡，不管你睡幾小時，就會快速讓身體進入腎上腺疲乏狀態，很多過敏或自體免疫疾病就會被誘發或惡化。

3. 補充營養

腎上腺過度使用的人對維生素 C 的耗損非常大，維生素 C 對抗過敏、抗發炎、抗自體免疫疾病也是極為重要，而這些疾病偏偏又和壓力脫離不了關係，所以我通常建議有壓力的人，不管短期或長期，大劑量使用維生素 C。有沒有效，你一試就知道了。 我在有壓力時一天會攝取 6-9 克，就可以保持在很好的狀態；有急性症狀時，劑量還會更高。維生素 B 群對於全身能量代謝與黏膜和神經的修復也很重要，麩醯氨酸是修復黏膜的最重要的氨基酸，效果顯著。 最近幾年很多論文證實，膠原胜肽可以修補結締組織及提升免疫力，

4. 正確運動

身心運動（伸展拉筋、瑜伽體操、甩手功、自發動工、八段錦、楊氏太極拳）是比較低強度、和緩的運動，適合各階段執行，而且結合意念，對於調整交感和副交感神經有其他運動不能取代的功效，因此在疲乏期或大病初癒，我強烈建議先做身心運動，等筋骨慢慢鬆開了、氣慢慢補起來了，再來提高運動強度與時間，例如慢慢從低劑量開始嘗試 CP 值極高的運動：平蹲，身體的生長激素和肌肉激素大量分泌，你會感覺體力進展很快。

▼《啟動身體的抗老系統》。（圖／如何出版提供）

▲《啟動身體的抗老系統》。（圖／如何出版提供）

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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關鍵字：

壓力腎上腺素天然療法抗老系統

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