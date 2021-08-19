「台胞申活」紀錄片　上線開播

▲由上海市台辦和中國新聞社共同拍攝的系列紀錄片「台胞申活」今天上線開播。（圖／翻攝自上海台胞服務中心公眾號）

記者趙禕/上海報導

「上海真的是一個有魔力的魔都…希望未來能在上海取得更大的成就！」這是今天上線開播的「台胞申活」紀錄片第一集裡，主人翁邱慶齡真情流露的感言。

▲「台胞申活」系列記錄片介紹在上海台灣人的生活故事。（圖／翻攝自上海台胞服務中心公眾號）

「台胞申活」是由上海市台辦和中國新聞社共同拍攝的系列紀錄片，今天上午十點正式上線開播，透過這一系列30集的紀錄片，在光影之間紀錄並傳達過去30年上海與台灣之間的同胞情懷。

上海市台辦公室主任鐘曉敏表示，上海是兩岸交流交往最活躍的地區，滬台交流三十年，大批台灣同胞在這裡定居生活，大批台商在這裡投資興業，大批台灣青年在這裡創業就業。他們是上海改革開放的參與者、見證者、推動者，也是上海改革開放成果的受益者。他們曾經是上海的貴賓和客人，現在也是這座城市的市民和主人。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

這部紀錄片系列呈現了台灣同胞參與上海建設、共用上海發展、融入上海社會生活的歷程，展現滬台同胞對「兩岸一家親」理念的認同。紀錄片系列一共遴選了30名台胞在上海的創業、工作、生活經歷，記錄他們在上海投資、創業、工作、求學、生活的精彩故事；這裡面有些人是事業有成的台商、返滬定居的1949年赴台者的後代、到大陸教書育人的老師、築夢上海的創業台青、和求知求學的在陸台生。

▲紀錄片裡，反映出很多台灣人認為上海是個充滿魅力城市的心聲。（圖／翻攝自上海台胞服務中心公眾號）

紀錄片第一集介紹的是來自屏東的邱慶齡（阿樂），他在2011年從台灣到大陸，原本在台灣當綜藝導播的他轉型在「樂導直播間」擔任帶貨主播，在上海「國際時尚星主播大賽」上獲得最佳人氣獎和最佳團隊獎。對他來說，上海是個更廣闊的舞台，他將在這裡繼續他的「直播夢」。

▲「阿樂」希望在上海取得更大的成就。（圖／翻攝自上海台胞服務中心公眾號）

市台辦公室主任鐘曉敏表示，乘上海改革開放再出發的東風，上海台辦將持續打造一流的營商環境，秉持「兩岸一家親」的理念，保障在滬台胞享受同等待遇，助力台胞在上海追夢、築夢、圓夢，讓更多的台灣同胞選擇上海、留在上海，和上海人民一起為建設卓越的全球城市而共同奮鬥！