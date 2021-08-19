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抑制新冠病毒！　台師大研究「綠茶多酚兒茶素」有望抗疫

▲▼ 抑制新冠病毒！　台師大研究「綠茶多酚兒茶素群」有望抗疫 。（圖／台灣師範大學提供）

▲鄭劍廷與研究團隊合影。（圖／台灣師範大學提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學研究團隊近期發表抑制冠狀病毒活性的研究成果，從綠茶萃取的多酚兒茶素群，能抑制病毒複製、強化免疫機制及改善急性肺損傷，不僅可預防病毒傳播，同時能有效減緩新冠肺炎病徵，論文已於7月刊登於《抗氧化物》國際期刊，未來有望成為協助抗疫的健康食品。

台師大生命科學專業學院院長鄭劍廷率研究團隊，研究結果說明，當兒茶素濃度到達每毫升195微克（195 μg/ml）以上，能有效抑制冠狀病毒複製，原因是這類兒茶素能抑制一種促成病毒複製和感染相關的「冠狀病毒複製酶」，類似應用可有效防止病毒持續複製與變種。除此之外，動物實驗結果也顯示，多酚兒茶素群能有效治療肺損傷與降低免疫風暴等病徵。

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研究團隊發現，感染COVID-19患者會走向上調TLR-4 介質炎症訊號，相似於細菌造成多重器官衰竭之敗血症途徑。因此利用脂多醣 (lipopolysaccharide) 誘導模型，模擬冠狀病毒在白老鼠身上產生肺炎、肺損傷、免疫風暴與多器官衰竭等病癥，並發現服用兒茶素群能增加白老鼠免疫相關的CD8+ T細胞百分比，以提升適應性免疫力、加強自噬機制等作用，減緩病徵。

▲▼ 抑制新冠病毒！　台師大研究「綠茶多酚兒茶素群」有望抗疫 。（圖／台灣師範大學提供）

▲左圖為PCR檢測，陽性反應則會顯示白點；右圖為蛋白質檢測，其中右方S指的是棘蛋白，為病毒特徵，若有黑點出現表示陽性反應。（圖／台灣師範大學提供）

人體服用兒茶素群的數據也顯示，免疫作用相關的CD8+ T細胞可以維持4到5小時的高峰，因此建議每人（50公斤人）每天總劑量為2.5公克，可分為每次1.25公克使用2次，或每次0.83公克使用3次，血漿就可分別獲得239 μg/ml及359 μg/ml的兒茶素濃度，理應能抑制冠狀病毒在人體中的複製能力。

論文第一作者、台北市立聯合醫院和平院區前內科部及腎臟科主任、現任衛福部技監的楊芝青醫師參與並肯定此研究，「正值新冠流行期，國外也常傳雖施接種過兩劑疫苗者，仍有確診病例，希望服用兒茶素可以提供增強免疫力及抵抗力，來對抗新冠病毒」。


▲▼ 抑制新冠病毒！　台師大研究「綠茶多酚兒茶素群」有望抗疫 。（圖／台灣師範大學提供）

▲台師大研究「綠茶多酚兒茶素群」有望抗疫。（圖／台灣師範大學提供）

共同作者之一的台灣海洋大學食品科學系主任吳彰哲也指出，兒茶素早期的研究報告就已證實具有抗流感病毒的感染，這篇研究更發現兒茶素具有抑制冠狀病毒複製的能力，也能降低病毒造成的肺部發炎，減少病毒對肺部的傷害，將對現在疫情的預防保健有很大的助益。

鄭劍廷提醒，兒茶素雖然可以靠喝綠茶攝取，但劑量恐怕也不足以抑制病毒，且實驗所用的兒茶素群是透過專業技術萃取，已去除咖啡因，和市售綠茶的兒茶素仍有不同。他建議一般民眾，目前市面已有經衛福部食藥署核可的兒茶素保健品，且多次用於實驗中，結果顯示抑制病毒效果良好，適合作為對抗新冠病毒的輔助治療食品。

多酚兒茶素群的抗冠狀病毒功效如今再次被驗證，可與病毒的棘蛋白結合作用，成功抑制病毒複製。鄭劍廷說，若能加以使用於即時預防和治療，甚至開發成相關候選藥物，可降低使用風險與成本，開發時間也特別短，正好符合疫苗不足與疫情急迫性的需求。
 

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