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七年級頭「1寶爸」收教召通知！PTT幫哭：現在很硬　學弟曝慘劇

國軍T65K2步槍。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自臉書／國防部發言人）

記者周亭瑋／綜合報導

一名「七年級頭段班」的網友日前收到教召令，將於9月下旬報到，退伍超過10年、現為1寶爸的他，在震驚之餘也有些期待。而不少老鳥看完直呼，「快40歲還要教召，年輕人反而不用當兵，現在年輕台男爽到翻」、「正常8年內都召完了，躲不過終究要來」。

日前PTT曾有人發起討論，表示現在八、九年級都當4個月兵役，已稱不上即戰力了，如果突然爆發戰爭，真的只能靠七年級生，六年級年紀又太大，「該加強七年級的教召頻率了吧？」

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▲1寶爸收到教召令。（圖／翻攝自PTT）

▲1寶爸收到教召令。（圖／翻攝自PTT）

沒想到，隔天就有「七年級頭段班」的網友曬出教召令，直呼「靠北喔，中了啦！林北板橋人72年次，今年38歲，2009年底542下士車長退伍的，應該吧...早忘記那哪年退的了。」

他接著感嘆，「10年內從來沒去教召過，這次竟然中了，而且是7天，38歲進去教召要幹嘛啦？都已經當一寶爸工作那麼久了。不過從來沒被召過，有點期待就是啦！我應該不會成為那梯教召最老的吧，七年級頭段班應該不多人收到？」

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

對此，鄉民紛紛回應，「被招一次，聽說之後就會有好幾次，幫QQ」、「笑死！召40老頭」、「現在變很硬喔！前幾年才招過，經常全副武裝+實彈操演，不會讓你爽到哪」、「淡水很爽啦」、「學長今年很硬，要全副武裝喔，今年5月去膝蓋差點碎掉」。

另外，還有人看到亮點，原po當年是陸軍裝甲第五四二旅的，不禁直呼「精實欸，打擊旅」、「還542喔！最操的單位666」、「542精實喔」。

►踩在雲端上做菜的感覺，原來是這樣！

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