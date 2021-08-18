苗栗國民黨團提案疫苗需國際認證　曾玟學：不讓縣民打高端很可惡

▲苗栗議員曾玟學。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

高端疫苗23日開始施打，但苗栗縣議會國民黨團17日提案，建請苗栗縣政府在苗栗縣施打的新冠肺炎疫苗，必須經過國際認證，才能給縣民施打。對此，苗栗縣議員曾玟學18日表示，「已經打過疫苗的人在那邊提案叫別人不准打，真的是不只笨而且壞透了」。

曾玟學18日表示，苗栗縣議會國民黨團提案，建請縣內施打疫苗必須通過國際認證，才能給縣民施打，換言之就是要求苗栗縣政府不准施打高端疫苗，許多已預約高端的年輕朋友憂心忡忡地問，這樣預約會不會被取消？「我必須說這個提案不只笨而且壞，因為疫苗施打為全國事項，要根據中央規定辦理，這個提案本身就跟中央牴觸。」

曾玟學指出，提案的議員們，不只多半都打過疫苗，甚至是特權插隊打莫德納疫苗，應該也有人已經打了第二劑。自己都打完的國民黨議員，卻提案不讓人打，真的非常可惡。

至於為何沒議員提出異議？曾玟學說明，議員提案跟法律提案不同，僅有建議性質，只要兩個議員連署，任何議員都可以提案，每個會期都有海量的建議案，不管是縣府施政的建議，還是地方建設的建議，即便議會通過也不代表能實施，就是建議而已。

曾玟學表示，除了少數幾次國民黨主動要反對的議案有封殺過，其他各種提案不論在小組還是大會，因為僅具建議性質，故主席都會希望議員們尊重提案議員，原則上都會通過，他這屆自己提和連署的提案，加起來應該也有上百案，真的有被完成的寥寥無幾，後續縣府是否願意配合推動才是重點。

曾玟學指出，這次的提案，本來懶得理國民黨，因為這案就是提爽的，就像國民黨之前提案全縣普發5000元現金，縣府不可能生出27億，所以昨日沒舉手發言，就算舉手發言，議長也不會讓他們表決，就算表決也舉不贏國民黨，一樣會通過決議，沒想到會被這樣操作，他也深刻反省，下次再有類似事件應表達意見，也會要求主席對有爭議案件進行表決。

曾玟學強調，疫苗的施打是個人健康權的選擇，沒人會強迫民眾在系統內該勾選種類，也不會有人用吹箭強迫民眾接種，目前AZ開到38歲，莫德納開到53歲，未來陸續都還會進貨，不想選高端的人仍可選擇其他品牌，自己都可做決定，配合指揮中心政策，共同提高疫苗覆蓋率才是最重要的，「我要再說一次，已經打過疫苗的人在那邊提案叫別人不准打，真的是不只笨而且壞透了」。