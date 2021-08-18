北市無薪假人數佔全國30.6%　她批：市長除了造聲量還有很多工作！

▲北市無薪假人數。（圖／翻攝游淑慧臉書）



記者杜冠霖／台北報導

根據勞動部公布最新減班休息統計，本期實施無薪假事業單位來到4,702家、人數5萬7,781人，創下去年3月疫情以來的新高，對此，台北市議員游淑慧表示，台北市的狀況尤其嚴重，卻看到市長柯文哲為個位數新增病例和陳時中搶開記者會，「身為市長，除了造聲量、吵架贏，還有更多責任和工作！」

游淑慧在臉書發文指出，台北市無薪假人數17704人，佔了全國30.6％。更比去年最高時的6855人，爆增了258％，從這裡可以得知，台灣無薪假狀況，重災區在台北，甚至可能六都最慘，失去正常收入的年輕人，只好加速脫北或棄北選擇，「台北市從居不易，變成活艱難。」

游淑慧表示，每天看到柯文哲市長為個位數新增病例，在那和衛福部長陳時中搶開記者會、互別苗頭，卻對上萬個無薪假的勞工窘境隻字未提，是勞工無薪、市長無心，「真的很想提醒他，身為市長，除了造聲量、吵架贏，其實還有更多責任和工作！」

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為住宿及餐飲業1,108家、批發及零售業1,088家、支援服務業1,033家。實施人數前三名依序為住宿及餐飲業2萬4,346人、批發零售業8,576人、支援服務業7,083人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛提到，減班休息的數據應會落在這個高峰一段時間，至於降級後到底有多大影響，可能還是要從這個月下旬的數據或下個月月初的數據來做觀察，人數上應該變動不大，但可以直接從減班休息的天數去觀察，有望可以減少減班休息的天數。

▼台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）