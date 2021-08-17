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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陳時中2句話讓聯亞洗三溫暖」　鄭麗文：凸顯一件事

▲▼0816指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃巈禾／台北報導

台灣第二家國產疫苗聯亞6月底向食藥署申請緊急授權（EUA），衛福部長陳時中16日公布，聯亞EUA審查未通過。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，陳時中在聯亞未取得EUA前力捧聯亞，其動機讓人匪夷所思，也凸顯食藥署自訂的國產疫苗審查標準並不完整。

鄭麗文17日在臉書表示，陳時中的兩句話讓聯亞「大洗三溫暖」，先是大力稱讚聯亞「生產量能很高，未來供貨應不成問題」，讓股價飆漲至207元，一小時後的記者會又宣布聯亞EUA審查未通過，股價在短時間內立刻被腰斬。

鄭麗文指出，陳時中明知下午要公布聯亞EUA審查結果，為何中午還刻意在廣播節目中拉抬聯亞身價，何況早在7月就有多名專家預言「聯亞有危險」，因為當時公布的初步中和抗體數據就已經不符預期，這些相關資訊陳時中究竟是不知情？還是因為眼裡只有高端所以忘記？在宣布未取得EUA前力捧聯亞的動機究竟為何？令人匪夷所思。

鄭麗文提到，檢視EUA審查結果，高端能順利過關的最主要原因是其「中和抗體數據為AZ疫苗的3.4倍，且僅以武漢病毒株作為標準」，而聯亞在未通過EUA後的反擊，更凸顯出「食藥署自訂的國產疫苗審查標準並不完整」，既沒加入T細胞免疫反應，也沒以變種病毒作為標準，疫苗實際保護力也是未知。

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