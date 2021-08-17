她收影片秒轉給媽媽！　看完才知是「自拍性愛片」崩潰：已讀了

▲外國一名23歲女網友意外將自己與男友拍攝的性愛影片轉寄給媽媽。（示意圖／翻攝pakutaso）



記者吳美依／編譯

外國一名23歲女網友收到男友傳來的「可愛假期回憶影片」，才看了10秒鐘左右，就順手轉發給媽媽，卻沒發現影片結尾有一段小倆口自拍的性愛影片。她驚覺母親「已讀不回」，著急地在網路論壇Reddit求助，「我不小心把我和男友的性愛影片傳給我媽了，怎麼辦？」

女網友解釋，小倆口前陣子出門度假，曾用男方手機拍下幾段性愛影片。她在假期結束後，才收到這段影片，由於前幾秒都是2人在海灘上的甜蜜合影，誤以為只是普通紀念影片，因此便順手轉寄給母親，想要分享旅遊回憶，「我當時沒有意識到，影片結尾有一段男友替我口交的影片」。

女網友解釋，iPhone相簿的「回憶」功能會自動從圖庫中挑選照片與影片，編輯成一段精選影片，而系統這次竟把性愛影片也剪輯進去。男友發現後覺得非常有趣，因此附上一個「雙關惡搞」的標題傳過來，但她根本沒看完就轉發出去，才會釀成大禍。

女網友不知道該如何打破母女間的尷尬局面，「她什麼都沒有說，我真的超級羞愧，不知道該怎麼辦」。一些網友建議，「什麼都不要做。相信我，妳媽也不想談起這件事」。但也有人認為應該解釋清楚，或者至少提醒一下母親，「即使她已經看過了，也能回覆假裝沒有，這能夠幫助妳們一起說完這個謊」。

一名網友表示，如今木已成舟，「妳現在能做的就是記住2件事情。一，千萬不要在未檢查的情況下轉發訊息。二，性愛影片不論如何都可能被轉發出去」。

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