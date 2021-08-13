快訊／謝宜真失聯近48hrs！現場爆土石流　臨時指揮所帳篷被沖走

▲桃源區代表謝宜真勘災落水失蹤超過1天。（圖／翻攝臉書、記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄明霸克露橋（希望之橋）遭猛水沖斷後，桃源區代表謝宜真11日傍晚冒險涉溪前往勘災，不料回程卻遭泥流沖走，至今失聯將近48小時。稍早傳出搜救現場突然又有土石流，相關搜救人員及公路總局搶修人員緊急撤離，現場救難大隊待命的帳篷也被沖走，所幸人員平安。

搜救進入第三天，消防局今晨6時起重啟任務，出動包含警消10車20人、義消10人、國軍25人、無人機3架、救生艇4艇、直升機1架，共計16車55人前往搜救。不過，下午搜救現場再傳又有土石流，公路總局表示，現場搶修同仁都已緊急撤離，人員平安，不過，被救難大隊拿來待命、充當臨時指揮中心的帳篷也傳出被沖走。

負責現場搜救的消防局寶來分隊寶來分隊副中隊長高銘竹則表示，因為傳出有土石流，搜救隊員也趕快收拾，離開現場，目前搜救暫停，會再觀察一下現場情況。

▲▼消防局13日一早再度展開搜救。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於搶修進度部分，搶修初期由6部機具施工，到今日第三區養護工程處甲仙工務段已進駐機具17部，及工作人員50人以上，由勤和及復興兩端分進合擊，並配置照明設備連夜趕工，原定於8月25日搶通時間，經評估，可再縮短5日至8月20日完成。

不過，近日每天下午桃源玉穗溪上游常有短時降雨引發土石流，造成已搶通完成之便道再度部分流失，影響進度，現場持續積極趕工，天候允許下，預計可再提前搶通出一條便道，解除復興以上三部落脫困，並請用路人勿擅闖工區進入玉穗溪河道，以免發生危險。