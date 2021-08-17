中研院專家喊「聯亞快做三期才是王道」！　曝1優勢：效力不會輸AZ





▲接種疫苗是意圖。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

聯亞疫苗於6月30日即申請EUA，不過，指揮中心指揮官陳時中16日宣布，「聯亞並未通過EUA審查」，前台大感染科醫師林氏璧，與中研院兼任研究員何美鄉討論，認為不管EUA是否通過，「趕快做三期才是王道」，且目前上市疫苗碰上Delta病毒後，抗體大幅下降，若用Delta病毒再做一次PK，聯亞未必會輸給AZ。

名醫林氏璧在個人經營的粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，昨晚在podcast節目上，與中研院兼任研究員何美鄉討論聯亞疫苗，何美鄉提出3大點。

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1. EUA透過中和抗體濃度進行免疫橋接，是不得已的方法，也可能會讓好的疫苗過不了關。



2. 回歸二期試驗本質，是要看免疫生成性，論細胞免疫、抗體免疫，聯亞應該都有達成二期試驗的目標，可以展開三期試驗，只是沒有滿足現行EUA針對中和抗體濃度所訂的標準。

3. 不論EUA是否通過，趕快做三期才是王道，因為EUA只是暫時核准，失效後還是要拿三期試驗結果回來申請正式的藥證。

林氏璧指出，目前肆虐全球的病毒株，已經不是原本的病毒株，大部分上市的疫苗，包刮AZ，所產生的中和性抗體，對印度Delta皆大幅下降，「而聯亞自己之前做出的資料顯示，遇到Delta時，其中和抗體下降的幅度很小，如果用Delta病毒來再做一次中和抗體PK，聯亞未必會輸給AZ」。

林氏璧表示，希望中研院實驗室可以用台灣目前的流行的Alpha病毒，讓AZ、高端和聯亞再做一次PK，更希望能看到與Delta病毒的PK數據，「我很期待看到這樣的資料」。

林氏璧也寫道，根據美國CDC上週整理資料，公布各種疫苗遇到Delta會下降的中和抗體倍數，大概是2.8倍，但AZ的幾個研究差異很大，而之前聯亞公佈武漢株中和抗體是261.7，遇到Delta降到211.9，所差似乎有限。