塔利班來殺人！　阿富汗女導演「街頭狂奔」求救：世界別拋棄我們

▲阿富汗導演卡里米(Sahraa Karimi)。(圖/翻攝自推特/@sahraakarimi)



記者張方瑀/綜合報導

阿富汗武裝組織「塔利班」(Taliban)在短短9天的時間內連奪19城,並在15日攻入首都拿下整個國家。阿富汗導演卡里米在塔利班進攻喀布爾前,就在推特發出公開信懇求世界給予幫助;她也錄下了自己在街頭逃跑的畫面,並大喊「這不是恐怖電影的畫面,這是真實世界的喀布爾。」

現年36歲的卡里米(Sahraa Karimi)是阿富汗首位也是唯一一位擁有電影製作博士學位的女性,同時她也是第一位被任命為國營阿富汗電影公司總監的女性。她15日在Instagram發布一段在喀布爾街頭逃跑的影片,當時塔利班正準備攻入,她要去領錢但銀行卻都已關閉,她只能拉緊頭巾不斷在街上狂跑,並大喊「這不是恐怖電影的畫面,這是真實世界的喀布爾。」

她邊跑邊說著,「我還是不敢相信會發生這種事,請為我們祈禱,我再次呼籲這個廣大世界的人們,請不要沉默,他們是來殺我們的。」卡里米在影片中擦著眼淚表示,她現在沒有離開的打算,「我不會在最後一刻放棄我的國家。」

Taliban surrounded Kabul, I were to bank to get some money, they closed and evacuated;



I still cannot believe this happened, who did happen.



Please pray for us, I am calling again:



Hey ppl of the this big world, please do not be silent , they are coming to kill us. pic.twitter.com/wIytLL3ZNu