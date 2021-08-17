高雄神父變AV帝王！自拍淫片內容曝光　一直問「麻糬在哪裡」

▲申榮賓（右）與行政人員L女（左）大搞不倫，還自拍性愛影片。（圖／讀者提供，已變裝處理）

圖、文／鏡週刊

高雄出現淫亂神父！位於左營的天主教「聖女小德蘭堂」神父申榮賓，驚爆與女性行政人員大搞不倫，甚至在教堂宿舍自拍性愛影片。天主教高雄教區3名教友，日前提供一只隨身碟向本刊爆料，指控左營「聖女小德蘭堂」負責神父申榮賓違反色戒，長期在教堂旁的宿舍內，與1名行政人員L女發生關係，2人還大剌剌自拍性愛影片，行徑十分誇張。

影片開始，L女就一絲不掛坐在申榮賓床上，對著鏡頭微笑，之後配合申的指示，雙手交叉撫摸自己的胸部，申似乎不太熟悉攝影機的操作方式，鏡頭忽而拉近、拉遠。

這時，身兼「AV導演」的申榮賓要L女做出最舒服的動作，只見L女一邊搓揉胸部一邊嬌羞地說：「就是這樣子了！」不過，申似乎不滿意，加碼要求L女：「腳打開一點！」L女張開原本夾緊的大腿，讓申拍攝自己的下體。

申榮賓接著輕聲問：「麻糬在哪裡？」同時特寫L女的下體，並要求對方：「麻糬翹一點，看不到麻糬，向麻糬問好一下！」聽到申這麼說，L女順勢將右手放在私處撫摸，並貼心調整坐姿，方便對方拍攝。拍完私處特寫後，申再將鏡頭拉遠，拍攝L女全身，一邊配上旁白說：「嘿！麻糬好！」再問對方：「喜歡我弄麻糬嗎？」

申榮賓的問題太過鹹濕，L女沒有回答，只露出害羞神情，此時申又問：「喜歡我摸妳嗎？」L女才彆扭地回說：「喜歡，好了啦！」申還是繼續追問對方：「喜歡我摸妳哪裡？」L女嬌羞回答：「全部。」申又要她繼續摸「麻糬」，L女無奈地回：「你真無聊欸！」

爆料人A教友表示，這段影片實在令人震驚，因為男主角正是擔任教堂「主任司鐸」的神父，女主角則是天主教高雄教區的行政人員，2人大膽違反戒律，且拍攝地點就在教堂旁的宿舍。A教友說，看過影片後，每次到教堂望彌撒，看著申榮賓在台上帶領教友讀經、講道，都覺得十分噁心。

A教友告訴本刊，申榮賓與L女相識逾20年，過去曾在同單位服務，當時就曾傳出緋聞，但沒有證據，申後來轉調六龜、左營等地教堂，2人無法朝夕相處，但私下仍有密切往來，就有教友無意間發現，2人常一起到某醫院腸胃科看診，連預約號碼都連號，加上性愛影片流出，大家才確定他們的關係。



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