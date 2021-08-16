陳其邁就職周年意外「收服」他　藍議員：明年我3個孩子都投你

▲高雄市議員賴文德肯定陳其邁對原鄉的重視。（圖／翻攝高雄市議會直播）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁8月24日就職將滿一周年，今（16）日國民黨籍高市原住民議員賴文德肯定他對原鄉的重視，也是幾十年市長裡面到過山區最多次的，甚至公開表示，「明年選舉我不會支持，但我會叫我三個孩子一定要投票給陳市長來回饋。」

陳其邁今被問及就任即將滿一年的心情，他說，轉眼一年時間就過去，一路戰戰兢兢、謙卑面對挑戰，但昨天去燕巢看著農民受損的芭樂果園，心裡很難過，強調市民有困難的時候，市政府會盡力全力以赴。

▲陳其邁即將就任滿一周年。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁也說，關關難過關關過，在克服疫情後，接下來還有振興復甦，他會惦記著怎麼樣讓高雄更好，讓市民生活能夠改善，也會記得對市民的承諾，往後會更認真、更努力的為高雄市民服務。

國民黨籍市議員賴文德今則在質詢時公開肯定他，市長到任以來，可以說在幾十年市長裡面，到山區最多次的，任內也很重視山區城鄉差距及城鄉基礎建設等，尤其今年市府針對原區的基礎設備費多編列500萬元。

賴文德說，歷屆市長對於原鄉的經費多會減少，沒有像陳市長那麼有魄力，一次就增加500萬，雖然金額不是很大，但是一個進步。「市長表現說真的，明年選舉我不會支持，但我會叫我三個孩子一定要投票給陳市長來回饋。」