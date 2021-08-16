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「阿富汗是因自己內部亂」　蘇貞昌：台灣不亂可對抗任何侵台武力

▲▼行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

塔利班攻進阿富汗首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡塔吉克，美軍正在加緊撤離大使館人員；而中廣董事長趙少康認為，美國對阿富汗的態度是台灣的前車之鑑，痛批民進黨灌輸台灣人把美國當老大的思想。對此，行政院長蘇貞昌16日表示，台灣不要內部亂，就可對抗任何侵台武力。

「小心，阿富汗是台灣的前車之鑑」，趙少康15日晚間在臉書貼出「警語」，表示美國在阿富汗20年投入2.5兆美元，犧牲了2300名美軍生命，下場竟是落荒而逃，還稱阿富汗軍隊要保護自己的國家，「沒想到用了1兆美金訓練的30萬阿富汗部隊根本不堪一擊，一下子就把政權丟光光。」

趙少康回顧去年2月29日，美國和神學士（塔利班）簽署協議，接著神學士在同年9月與阿富汗政府和平會談，在到後來幾個月的時間，「談談打打就把阿富汗政府犧牲掉了」。他表示美軍此次撤離讓人聯想到1975年越戰尾聲，美軍一撤離，北越軍隊就大舉進攻南越，逼得美軍必須加快速度撤走西貢大使館人員。

從阿富汗反觀台灣，趙少康痛批民進黨灌輸台灣人「中共不會打台灣」、「打了美國會來救」的想法，聲稱民進黨把台灣前途和生命交到中國和美國手上，「既愚笨又不負責任」。

對此，蘇貞昌下午受訪表示，阿富汗情勢亂，是因為自己內部亂，台灣不要內部亂，就可以對抗任何侵略台灣的武力。他認為，台灣團結一致對抗疫情，台灣才可以安全，因為我們合作努力，許多國家經濟負成長，台灣卻正成長，只有自助才有人助，只有團結才有力，只有內部不亂，別人才不會趁機侵略我們。

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