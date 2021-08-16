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塔利班宣稱已「佔領總統府」　要求完全掌權…拒絕過渡政府

▲▼塔利班份子在街頭巡邏。（圖／路透）

▲塔利班宣稱要完全掌權，不會接受過渡政府。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

塔利班叛軍已經於15日進入阿富汗首都喀布爾，而阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）據傳也已經流亡國外。塔利班組織2名高層向路透社強調，此次塔利班重回權力中心喀布爾，將不會與其他勢力組成過渡政府。

根據路透社報導，喀布爾的2名塔利班高階指揮官宣稱，塔利班戰士已經控制了阿富汗總統府，不過此消息並未獲得阿富汗政府證實。

塔利班2名高階指揮官還說，塔利班政權20年前被美國推翻，如今他們掃蕩全國並且重新回到首都，將不會組持過渡政府。塔利班表示希望完全的權力轉移，正在等待西方扶植的中央政府和平投降。

至於阿富汗總統甘尼的行蹤則成謎。一名內政部官員透露，甘尼已經搭機前往塔吉克；塔利班組織則說正在追查甘尼的下落。許多阿富汗民眾在網路上痛罵甘尼是「懦夫」。

阿富汗內政部官員還向路透社表示，塔利班武裝份子「從四面八方來到喀布爾」，郊區傳出零星槍響。喀布爾一所醫院表示，已知有40多人在郊區的衝突中受傷，但似乎沒有發現激烈戰鬥的跡象。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，「塔利班戰士會守在喀布爾的每一個出入口，直到和平且令人滿意的權力交接達成一致。」

阿富汗政府代理內政部長米爾扎卡瓦（Abdul Sattar Mirzakawal）先前則強調，會將權力移交給一個「過渡政府」，喀布爾將不會遭到攻擊。

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