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5倍券之戰！王世堅心痛「俗仔亡國」點出關鍵：不會退出民進黨

▲▼台北市議員王世堅堵訪 丁怡銘如果真的嗆立法院 就是「罪加一等」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）

 記者鄒鎮宇／綜合報導

面對行政院「振興5倍券」發放現金或票券，成為社會討論的焦點，台北市議員王世堅也認為行政院長蘇貞昌一意孤行，不聽取民意。此外，王世堅日前受訪談論到民進黨目前狀態，表示有少數在操作、主導政策的高層縱容部分只敢罵不敢出面的「俗仔」網友，繼續下去會導致「俗仔亡國」。

王世堅日前接受「匯流新聞網」訪問時舉例，奧運期間大陸許多網友躲在鍵盤後面攻擊世界球后戴資穎，中國也不處理並保護著他們，反觀台灣也面臨相同的情況，「這是30年來的民進黨通通都沒有的」，「我覺得這些人會害了民進黨，也會害了台灣」。

他認為，面對這些愛罵誰就罵誰的「俗仔」網友，政府應該要打造理性討論的空間，讓各級民意代表、社會各階層民眾，都有合適的發聲空間，並好好珍惜這些意見，「打造這個空間其實不難」。

▲▼行政院長蘇貞昌11/17再度赴立院進行施政總質詢，步入議場前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者湯興漢攝）

王世堅以前總統李登輝舉例，點出李登輝執政時不偏聽，會廣納陸委會、海基會、國防部、國安局和國安會及智庫的意見，「一個偉大的領導者，不能偏聽，不能只單向聽取某一派別，少數幾個人的意見，少數人還自以為是菁英，這是不對的。」

談回5倍券的問題，王世堅引用諺語「三個臭皮匠，勝過一個諸葛亮」談到，目前幾百萬、上千萬的民眾（臭皮匠）的意見，卻抵不過院內的一個諸葛亮，「這不是很奇怪嗎？」

王世堅過去受訪時也談到，他在黨內早已被視為眼中釘，但他認為自己應該當孩子的模範，「不是入黨就被黨綁架走」。此外，王世堅談及有人認為他該離開民進黨，表示「憑什麼乞丐趕廟公？做錯事的人還要講對話的人離開，不是很奇怪嗎？」

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