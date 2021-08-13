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哥倫比亞株現身！台灣已有7種變種病毒　最新定序4人打2劑疫苗仍中

▲▼8/13境外移入確定病例病毒定序。（圖／指揮中心提供）

▲境外移入確定病例病毒定序。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）日公布最新境外移入定序結果，過去一週總計發現6例變種病毒個案，其中1例染哥倫比亞（B.1.621）變異株是國內首見；而包含哥倫比亞株個案在內，有4人完成兩劑疫苗接種仍染疫，分別打了BNT、AZ、科興等廠牌。目前國內已經出現7種變異株，以Delta印度變異株與Alpha英國變異株為多，其它還有巴西、南非、菲律賓、加州、哥倫比亞變異株。

為嚴防Delta病毒入侵，指揮中心加強邊境管制，另自7/2起每週境外移入病例都進行基因定序，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，過去一週境外移入個案基因定序有6例定序出變異株，其中有4例是Delta，有1例哥倫比亞變異株，還有1例Alpha。

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其中哥倫比亞變異株為國內首見，羅一鈞表示，該案為案15858，是60多歲從美國入境本國籍女性，先前在7/5以及7/26完成兩劑輝瑞／BNT疫苗接種，8/3入境時沒有症狀，在機場唾液篩檢陽性，Ct值29；後續定序為哥倫比亞變異株，也從防疫旅館轉入檢疫所，昨晚移至醫院負壓隔離病房，最新採檢Ct值上升至35，意味病毒量已經很低，之後會再評估是否解隔離。

▲▼8/13指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲8/13指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

本次定序出的6名變異株個案，總計有4人是完成2劑疫苗接種還感染，除先前已經提到的哥倫比亞株個案，還有感染Delta的2人與感染Alpha的1人。

羅一鈞表示，案15508為英國籍20多歲男性，7/15入境台灣採檢確診，定序感染Delta病毒，曾經在4/26與7/6完成兩劑AZ接種；案15868為美國籍男性，8/4入境，發現感染Delta病毒，曾經在今年5/4與5/27完成兩劑輝瑞／BNT疫苗接種；至於案15881是本國籍女性，8/4從中國入境台灣時確診英國變異株，她曾經在7/5及8/2完成兩劑科興疫苗接種。

羅一鈞表示，目前國內已經累積定序7種變異株病毒，以境外移入個案來看，Alpha英國變異株有39株、Beta南非變異株6株、Delta印度變異株42株、Gamma巴西變異株6株、Theta菲律賓變異株2株、加州變異株19株，以及今日新增的哥倫比亞變異株1株。

羅一鈞補充，哥倫比亞變異株目前沒有希臘字母名稱，1月份於哥倫比亞被驗出，5月份被世界衛生組織加入變異株名單，目前已經有28國有檢驗出該病毒；而從文獻上還看不出哥倫比亞變異株是否有增加傳染率、致病、致死率等報告，不過因為它帶有南非變異株的特別基因，所以在推測上在傳播力和疫苗的抵抗力都會有負面影響。

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