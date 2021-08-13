堅稱3+11非破口遭砲轟！　被問「委屈嗎？」陳時中回應了

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日稱放寬長程航班機組員檢疫期為「3+11」政策非防疫破口，引發各界論戰。陳時中今（13）日以4張圖解釋非破口原因，被問到面對雙北市長的一些指教「委屈嗎？」陳時中回應了。

針對陳時中昨日在記者會突提到「3+11」非破口，台北市長柯文哲批評，政府不需要否認錯誤，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓。外界憂心帛琉「5+9」政策會重蹈覆轍，新北市長侯友宜今（13）日受訪時感嘆，「台灣禁不起第二次蹂躪」，他強調面對疫情只有學會謙卑、檢討，才能解決問題。

陳時中今日在記者會中花了4分鐘解釋事件始末，除了提到「3+11」到「7+7」至「5+9」最後回到「3+11」的過程外，更公布華航諾富特事件3個半月調查結果，強調檢驗結果顯示，無職場或家庭外接觸者確診，因此不算破口。

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陳時中表示，當時事件剛到段落時，也不敢斷言是否有關聯性，因為基因定序有一些是相同的，所以無法在這麼短的時間，斷定與社區沒有連結，但是經過3個多月廣泛採檢與疫調，並未找到證據顯示華航諾富事件與本土疫情相關，也就是所謂「單獨事件」，才敢在昨日記者會與國人說明。

▲▼指揮中心花了3個多月疫調，並未找到證據顯示華航諾富事件與本土疫情相關。（圖／指揮中心提供）