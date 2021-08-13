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社會 社會焦點 保障人權

「渡假飯店少東」約玩8天7夜！她開心赴約卻慘遭丟包　真相曝光

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲呂男分別以恐嚇、詐騙的方式騙取錢財。（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名呂姓男子日前在網路上認識一名女護士「小花」（化名），兩人合意發生性行為。未料，呂男子竟以此威脅對方，要求對方付出錢財，否則將公布性愛影片等語。此外，呂男還假扮成渡假飯店的少東，以詐術欺騙另名女子，從對方身上詐得7萬元，行徑相當誇張。

判決指出，呂男透過網路認識一名女護士小花，兩人相約出去後發生了性行為，怎料，呂男卻在事後傳訊息恫嚇對方， 「妳在哪當護士我也知道，妳要是想出名我幫妳，我就把妳做愛的對話、過程讓大家看，讓大家開開眼界，需要我幫妳PO到社團嗎？妳馬上匯5萬給我，我就馬上刪除資料，用好就好聚好散，以免夜長夢多。」

小花看到呂男的話語後心生畏懼，因此遭呂男恐嚇了5萬元，而更誇張的事，呂男之後還假裝成某渡假飯店的少東，邀請另名女子「小桃」（化名）陪伴8天7夜的旅遊，而之後再告訴對方，自己是名人，小桃將其照片發送給多位朋友，已經侵害其肖像權等語，要小桃支付7萬元和解，更過分的是，之後呂男就藉故離開，根本沒有付清遊玩的費用，還將小桃的聯絡方式刪除。

對此，法官審理後認為，呂男不思循正途賺取報酬，分別對兩人施以恫嚇、詐術之方式索取、詐取財物，所為實有不該，念及其犯後坦承犯行，考量其智識程度、家庭經濟狀況等情狀後，依犯恐嚇取財罪，累犯，判處他7月徒刑；又犯詐欺取財罪，處以4月徒刑，此部分如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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