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美股收漲　道瓊標普再攀新高紀錄

▲▼美股,紐約證交所,紐交所。（圖／達志影像／美聯社）

▲道瓊工業指數和標普500指數連續第3個交易日收在紀錄高點。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約12日綜合外電報導

由於最新就業數據顯示美國經濟正穩健復甦，投資人感到樂觀，美股今天在大型科技股推動漲勢下，道瓊工業指數和標普500指數連續第3個交易日收在紀錄高點。

道瓊工業指數微漲14.88點或0.04%，以35499.85點作收。

標準普爾500指數上漲13.13點或0.30%，收4460.83 點。

科技股那斯達克指數上揚51.13點或0.35%，收14816.26點。

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